Anđelin moleban za ljubav: Pokušala da spusti loptu sa Gastozom, pa popila novu šut-kartu! (VIDEO)

Drama trese imanje u Šimanovcima!

Anđela Đuričić odlučila je za vreme reklama da priđe Nenadu Marinkoviću Gastozu i pokuša da sa njim obavi normalan razgovor, ali je usledilo novo poniženje.

- Što ne poragovaraš sa mnom? - pitala je Anđela.

- Da li treba da bežim od tebe? - dodao je Gastoz.

- Ne želim da se blamiram, ja samo to pitam - rekla je ona.

- Ti nas ubacuješ u blam - poručio je Gastoz.

- Okej, pogrešila sam. Samo hoću da prestanemo da se blamiramo. Mnogo sam loše - nastavila je Đuričićeva.

- Nađi momka koji će da te trpi, ja ne mogu. Ti i ja ne možemo da pričamo više od tri minuta, zato samo i jedemo i spavamo zajedno jer smo dobri. Izidgni se iz situacije - govorio je on.

- Zašto si pričao drugačije na početku noći? - pitala je Anđela.

- Shvatićemo da to nije to, biće teško. Drugari smo, ja ti pomažem da ne praviš sr*nja jer smatram da si kvalitetan čovek. Nema zle krvi između nas. Počećemo da se vređamo, to ne želim. Iritantno mi je sve što radiš kad uđeš u crveno. Ja tebi želim najbolje, znam da ne grešim - govorio je on.

- Pričaš u prazno i preko mene. Ne zanima me ta priča koja je fejk. Iskrena je ona koju si prvu ustao da kažeš, zašto to radiš? Ja ti ne verujem. Zašto dolaziš svaki dan? - dodala je Anđela.

- Jer ti je teško - rekao je Gastoz.

- Nemoj ti mene da lažeš. Ti mene ne možeš da lažeš, kao ni ja tebe - nastavila je Anđela.

- Ne ide, jer si brbljiva i arogantna. Kašast mi je mozak. Ne zanima me nijedan način i vid veze sa tobom - govorio je Gastoz.

- Okej, prihvatiću - dodala je ona i otišla.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić