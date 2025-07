Gori od ljubomore! Aneli zamerila Luki jer neće da vređa Sandru, žestoko ga potkačila: Čuvaj je za kraj, pa kod tate! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zameraš Luki jer Sandru nikad nije vređao, a on tebe jer nisi stala uz njega. Za šta tačno da on nju vređa? - glasilo je pitanje.

- Ona je njemu govorila svakakve stvari, a on njoj nikad ništa nije rekao. Mene je vređap najstrašnije samo kad mi se ime pomene. Nikad nisam tražila da je uvredi, nikad bih to volela. Ja kad mu kažem rečenicu koja mu se ne sviđa počne da vrišti i da me vređa. On prema njoj ima neko poštovanje, a prema meni nije pokazao s tim šta je sve ovde govorio za mene. Nikad se nije izjašnjavao, govorio je da mu je žao jer je nju pstavio i krenuo sa mnom i svaki put nju opravdava, a mene ponizi - govorila je Aneli.

- Prosto i jednostavno moja jedina reakcija je bila srednji prst jer je Aneli rekla da je ljubomorna i posesivna i da ne smem da se svađam sa njom. Evo biću direktan, ona meni zamera jer sam u svađi rekao da me Sandra zanima, a ne zamera sebi kad je rekla da će biti sa Ivanom Kokom, a danas mu je rekla u radiju da ga čeka - pričao je Luka.

- Ja sam rekla da su mi svi rekli da sam bila sa njom, a ja sam rekla: "Da bar jesam, to je dečko za primer" - pravdala se Ahmićeva.

- Mogu da nađem 1000 stvari, ona se malopre cerekala sa Matejom. Ima dva razloga zašto je nikad nisam vređao jer me njeno vređanje ne dotiče i nemam emocije prema njoj - rekao je Luka.

- Delima nisi pokazao da nemaš emocije. Čuvaj je za kraj, pa kod tate - dodala je Ahmićeva.

- Ja sad treba da kažem da ću da je čuvam. Ona mi kaže da mi je to adresa i ja kažem okej. Ja iskreno kažem da nemam emocije, a ona kaže da ću tamo jer ih imam. Druga stvar kad sam se najstrašnije vređao sa njom Aneli mi je to najstrašnije zamerala - govorio je Luka.

- Ne znam šta čovek više hoće od mene. Ja njega nikad nisam vređala dok smo bili u odnosu, šta sam mu rekla od uvreda? Ništa, to je i sam pričao. Prvi put kad me je uvredio znaju kakva je reakcija bila, to je do stava, zna moju reakciju i ne dozvoljavam da se takve stvari dešavaju - rekla je Sandra.

Autor: A. Nikolić