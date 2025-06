Teško raskrinkavanje: Sofija sve tračeve o njoj i Gastozu svalila na Sofi, pa žestoko odbrusila Anđeli! (VIDEO)

Nova drama trese Belu kuću!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Ti si prevazila i Kordu po broju različitih verzija jednog događaja koji si ispričala? - glasilo je pitanje.

- Ovo mi je simpatično, ja sam priznala, a Korda kaže da se nije dopisivao. Ne smeta mi, Korda je legenda - rekla je ona.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Kako uopšte možeš da pomisiš i razvijaš teoriju u pušionici oko Sofije i Gastoza, a dobro znaš da je ona zaljubljena u Terzu prošla si sa njom sve teške trenutke da li je fer da joj pakuješ priču, a drugarica si joj? - glasilo je pitanje.

- Nisam pakovala. Postoji sumnja jer se priča prebacuje na Sofi i postoji mogućnost da tu postoji nešto. Ide kraj rijalitija i ne verujem nikom ništa. Ne pakujem priču, ja promatram, a to ili postoji ili ne. Ne možemo sve da vidimo jer nismo na istim mestima. Mislim da nije Sofija u pitanju, tako da saberi i oduzmi mislim da se svodi na Sofi. Počelo je kad su Sandra i Sofije rekle u hotelu, ja sam pitala da kažemo Anđeli, a Sofija je rekla da ne želi jer je to njen dečko, pa neka gleda šta radi - rekla je Milena.

- Mi smo većali o tome, budno pratim. Ne deluje mi da ima nešto - dodao je Milovan. ž

- Sofi je priznala da je primetila da se dopada Gastozu. Mene je najviše povredilo jer mene Anđela četvri put provlači. Bilo mi je krivo jer ja sa ovom devojkom normalno komuniciram i može da pomisli da mi se on dopada. Ja bih njoj prišla i rekla bih joj da on nešto radi. Ja ne mislim da ona to misli nego da sluša priče po kući. Ja sam mu donela pivo, a Drvo zna zašto - govorila je Sofija.

- Najiskrenije ja ne mislim da postoji bilo šta kad su Sofija i Gastoz u pitanju. Mislim da će se videti, ali ne mislim da se bilo šta dešava između njih dvoje - dodala je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić