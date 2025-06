HAOS KAČAVENDE I ENE ČOLIĆ: Pljušte prozivke na sve strane, Milena izgubila poslednji gram milosti prema njoj! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Anđela Đuričić žestoko ogovara Enu Čolić i priča da je bolesnica i psihopata.

- Ja sam rekla da vidim kako Gastoz gleda Sofi i kako se ona smeška, ništa drugo nisam rekla. Ja sam reagovala i Sofi zna moj stav, a Gastoz nije moj dečko i neću da vodim tuđe ratove. Ako svi kažu da Peja može da radi šta hoće, što Gastoz ne može? Anđela hoće da bude dostojanstvena, a ja više pokazujem emocije. Vidimo ko je blestan i ko je neurotičan, pa se zato i ne palim na to. Ona o meni priča, ona se sa mnom bavi, a videli smo njeno ponašanje za stolom kad niko od nje ne može da priča, a kad ja ustanem da pričam ne mogu da govorim. Ona je rekla da se Peja sve vreme loži na nju i da me to boli, pominjala mi je dete, kako sam bila kr*s šema, kako po školi kruže klipovi da razvaljujem krevet - govorila je Ena.

- Svaka čast ovom dečko šta preživljava. Ja sam pre sedam dana bila samo u istoj prostoriji sa Pejom, nikad sa njim nisam sedela nasamo i u njegovoj blizini. Shvatila sam da je ona isključivo bila dobra sa mnom jer je nesigurna devojka koja smatra da bi Peja bio sa drugim ženama - rekla je Anđela.

- Reče Anđela koja je odaljila sve žene od Gastoza, toliko je bila nesigurna. Ona polazi od sebe, pa zato ovako komentariše - dodala je Čolićeva.

- Peja i ja se od sutra družimo. Uništila bi me kad bih sela pored njega, a mogla bih da se zainatim i da se družim sa Pejom, kad sam već slobodna u slobodno vreme. Ovde bih popila kafu sa njim, za spolja ne mogu da razmišljam - pričala je Anđela.

- Možda u nekom Etno selu. Ja sam dala sve od sebe... On da mi nije rekao da se ohladio možda bih imala neku nadu za napolje, ali više nema potrebe da budem bolesica. Ako imamo neki odnos imamo jer on inicira, a ja mu ne prilazim - rekla je Ena.

- Ona Peji izvrne đubre i prospe po krevetu, ali sve su to znakovi ljubavi, vređanje mame, a onda sindrom žrtve. Ona sve obrće na Peju, sad govori o tome da on potencira priča, a njemu samo odgovara kad dobije pitanje da sedi i ne nap*šava se ni sa kim. Ja njoj nisam dete pominjala, ne vidim da se piše po portalima da je ona imala bilo šta sa njim. Ona mene hoće da isprovocira, ne znam šta hoće dama? Priča da je overila mog sina. Ona je rekla da se jednom Kačavendi diže na nju, nabila mi je prst u oko kad je krenula da mi pominje decu. Ona je ozbiljan rijaliti fan, priča o žrtvi, ali to neće proći. Ja sam rekla da ću da se pozabavim njenim detetom, ako se ona bavim mojom, pa je krenula da joj priča da joj preti mafijašica - komentarisala je Kačavenda.

- Mi smo pričali da radimo zadatak, a Ena je predložila da kažem da znam zašto je ćutala Kačavendi. Mi smo bili kod Drveta i imali smo nedelju dana da smislimo. Ona je rekla da hoće zadatak da dobije botoks. Poenta svega je da je ona tražila za Kačavendinog sina Lazara da je ustanem i kažem. Ja sam rekao da to za Kačavendinog sina neću da radim jer sam dobar sa njom i da mi to ne bi nikad oprostila - pričao je Dačo.

- On je predložio za trudnoću, a ja sam rekla da je blam i da neću da petljam Peju - rekla je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić