Doveo je do ludila: Luka izbacio Aneli iz šina, nakon njegovog priznanja o VRELIM AKCIJAMA počela da urla na sav glas! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem. Njih dvoje su otkrili kakve probleme imaju i zbog čega su doneli odluku da okončaju vezu.

- Je l' istina da je rekla ovo da uradite da biste bili prva tema? - pitao je Milan Milošević.

- Ne. Ako je ona slagala da ću šamar da joj udarim šta onda? - rekao je Luka.

- Mi smo raskinuli, došao je u kući i počeo da deli stvari, preselio se u drugi krevet. Razlog je jer sam pričala sa Đedovićem, to je najveći problem i sve oko papira da li će Đedović mene da brani dok on pravi greške. On je hteo da ja ne pričam sa Đedovićem i da mene Đedović gazi - dodala je Aneli.

- On kaže da si mu ti rekla da ćeš da namestiš Đedovića i pokaže da si lažov - otkrio je voditelj.

- Njoj je jako krivo za umetnuto d*pe, krivo joj je i kaje se. Jutros je ušla u moj krevet i rekla da pričamo bez bubica, a onda je krenula dva puta da me poljubi, a ja sam se smejao na to. Rekao sam da je volim i da sam zaljubljen, a ona je krenula da me poljubi i ja sam pomerio glavu. Ona kaže da je htela nacija da vidi kako sam je primio u krevet, a rekao da sam je izdao. Ona hoće da ispadne žrtva sa dve strane - govorio je Luka.

- Ovde Đedović nije glavni problem nego Barselona, stan i Sandra. Ona njemu svaki dan to prebacuje. Ona je njemu rekla da ne priča sa Đedovićem, a ona mi je pretila da će da priča o pismu - dodao je Terza.

- Normalno je da on pozdravlja Điđi, a nije normalno da ona sedne sa mnom i da priča - dodao je Đedović.

- Kako je normalno da ona meni kaže da će da bude sa Ivanom Kokom kad izađe? - pitao je Luka.

- Ne, ja sam rekla da je sreće da sam bila sa takvim momkom... Ti si sve potencirao kao što potenciraš da si završio u mene da bih ja ponovo radila test za mesec dan. On sve laže - rekla je Aneli.

- Da li si mu rekla da je on najbolji u s*ksu? - pitao je Milan Milošević.

- Nikad, nemojte da pričam o tome. Nikad mu nisam rekla da je najbolji, a ni nije mi najboji. Kunem se u celu porodicu da to nisam pričala. Čovek sve laže, ja mu nisam rekla da je najbolji - urlala je Ahmićeva.

- Milion puta mi je rekla kad joj spremim hranu da sam najbolji, da sam njen najlepši dečko - rekao je Luka.

- Ne mogu da ga gledam u oči od laži. Ja sam imala odnos sa njim par puta, a prošle godine svaki dan. On da mi je najbolji da li bih imala odnos svake prestupne godine? - dodala je Aneli.

- Ovo ću još da kažem, ona mene ovde ponižava i kaže da smo nekoliko puta imali odnose i da smo ostale samo pokušali. Neka bude da smo samo par puta imali odnose i to je to - nastavio je Vujović.

Autor: A. Nikolić