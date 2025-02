Trese se imanje u Šimanovcima!

Tokom emsiije "Pretres nedelje" komentarisao se haos koji se desio na "Nominacijama" između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću da komentariše njihov odnos.

- Ja nemam pojma šta ovi ljudi pričaju. Gastoz poredi stav sa laganjem, a da li je provocirala može da laže. Ja sam Keti rekao ako ne odgovara ova priča da se povuče i gotovo. Sofiji ako nije odgovaralo ovo što se sad radi neka obuče bilo šta. Otkad su oni drugari? Ja nisam videla kafu da su popili - govorio je Marko.

- Neću da se pravi priča, vidi od ovoga šta se desilo - rekao je Gastoz.

- Ona je rekla da je mogla da bude sa njim da je htela, ali joj se svideo Terza. Možete da imate drugare, ali ne i drugare sa kojima ste se muvali. Ona je rekla da je želela da bi bila sa njim prvih sedam dana dok su se muvali - nastavio je Đedović.

- Ako on razgovara sa Anđelom i dogovore se da im Sofija ne smeta i ona to prihvati, onda nema pravo da se ljuti, a ako ne prihvati onda ga ostavi. To su dve opcije i to je veza. Ja sam obukla dekolte i pokvarila im vezu? Onda im veza nije ni stabilna - govorila je Sofija.

- Ona moj problem nije, ja tebe ne vidim. Nikad ti se nisam obratio na taj način - rekao je Gastoz.

- Ona je trebala odmah da mu zameri, a tek je rekla na pitanje. Kad te nešto bode reaguješ odmah. Anđela nije fer i ćutala je, pa je sad ispalo da je samo Gastoz kriv - pričao je Lepi Mića.

- Njemu je bitno da dokaže da je ona škrtica, psihopata i da je luda. On se grli sa svojom drugaricom, pa priča da je luda. Normalno je da kaže Sofiji da se dekoltira. Tebi je jači takmičarski duh nego emocija prema njoj i to je istina. Ovako da je branio Anđelu kao što je Keti priča bi drugačija bila - rekao je Marko Đedović.

- Ona mene brani. Evo ja lažem da je volim. Kariću, ti si imao pravo da baciš sumnju da je to uradila namerno i rekla to zbog Anđele, ali Anđela koja je u to poverovala zato nismo zajedno. Devojka je rekla šta je imala, rekla kako me gleda, ponovila isto što sam ja rekao Anđeli. Ja sam se iznervirao jer nemam uticaj na moju devojku, ona je mene tu ugasila - dodao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić