Neočekivani preokret!

Voditelj Milan Milošević imao je sledeće pitanje za Aneli Ahmić.

Pored svega što ti tirtra Luka zar ne možeš ni sudove da opereš?

- Ja sam se našalio sa njom da joj kuvam svaki dan, a da ona opere sudove. Ona je rekla: "E neću". Ja sam se našalio, ja kuvam, ja i perem - rekao je Luka.

- Neće se ponoviti - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje je bilo za Mateju Matijevića.

Zar misliš da je ispravno vraćati se u odnos i družiti, a zamerati devojci sve i svakoga, a da nemaš emocije prema njoj?

- Sigurna sam da nikome i ništa nisam zamerao - rekao je Mateja.

- Nikad u životu - rekla je Sofi.

- Iskreno mi nije ni dala povoda. Složio bih se da nije ispravno sa moje strane da se vraćam u taj odnos jer je ona iznela to što je iznela. Volim da držimo neke granice. Ako govorimo da je druženje ond aje druženje. Ne činim neku preterano lošu stvar. Još gore će biti ako se odvojimo. Ona je meni postala neizmerno draga. Pričao sam o nekim stvarima u mojoj glavi koje su me remetile, dajem sebi vremena. Prijalo mi je čuti takvu stvar. Na nju gledam totalno drugačije od svega što sam u životu upoznao. Štedim je od mnogo toga. Ja zagovaram negde to da je bitno da porodice podrže to. Mi jesmo jedini odnos koje su podržane od obe porodice. To je jako bitan detalj u odnosu. Bitno je da sutra tvoja žena ima dobar odnos sa tvojom majkom - rekao je Mateja.

- Za mene je ona najveći folirant u kući i najveći lažov. To je moje mišljenje i ne želim da objašnjavam. Ne želim ni da idem kod nje na rođendan. Bude mi krivo kad stignu pokloni od Matejine porodice, da li je to ljubomora ili sujeta ne znam. Stojim iza toga - rekao je Dača.

- Meni je žao zbog Dače. Dača kad god pomenemo Sofi on kaže da ne želi da kometariše i da mu se nameće nešto što nije. Čuli smo da je dolazila kod njega u krevet u odabranim kad nije bila u dobrim odnosima sa Matejom. Meni je Mateja jedno jasan. Svaka mu čast na tome što je odlučio da ne želi da uđe u odnos sa nekim pa da tu osobu povredi. Dača ima pravo da keže da je folirant. Nameće mu se da je ljubomoran i posesivan, a ona je radila to. Ja sam primetila njihov odnos i ručice za koje se drže. Nisi bila fer prema Dači. Ako tebe štedi Mateja nemoj ni ti da daješ lažnu nadu Dači - rekla je Jelena.

- Ja sam je baš pitao za Daču, a ona je rekla: "Ma kakvi". Ne znam niti vidim neke varnice. Znam šta mi priča za Mateju. On zna gde se nalazi, ne želi da mu ovaj prostor uništi to što imaju lepo. Verujem da će napolju da pršti - rekao je Karić.

- Kad sam bio bolestan ona je izlazila pet ili deset puta do mene da vidi da li mi nešto treba. Značilo mi je to neverovatno. Za situaciju sa Dačom ja ne znam kako je to izgledalo. Meni je stigla čestitka od mojih gde su oni nju digli u nebesa - rekao je Mateja.

- Još pre odabranih mi smo počeli malo da komuniciramo. Možda sam mu davala lažnu nadu u nekim momentima. To što misli da sam ja folirant, e ja o njemu još gore mislim. U nekim momentima mi je prijala komunikacija, ali sam htela i da skrenem pažnju malo sa Mateje. Ne znam kako ga gledam u tom trenutku, ali ne bih bila sa njim opet to je sigurno - rekla je Sofi.

- Ona sanja da nju Mateja voli. Ona se nada da će nju da prođe. Ovo stanje u kom je ona uopšte nije naivna. Matejini roditelji ne gledaju nju kao njegovu devojku nego kao dragu osobu. Zaljubila si se u osobu koja nije zaljubljena u tebe. Ravnodušan je - rekao je Mića.

- Ona je zaljubljena u Mateju. Rekla sam joj danas da odradi test. Nek napiše na papir emocije koje ima, ako on ustane i kaže: "I ja isto", biće joj sve jasno - rekla je Sofija.

- Ukoliko se nastavi da Sofija daje savete Sofi ja se sa njom neću družiti - rekao je Dača.

- Kad ih vidim kako provode vreme mislim da je došao red da se svedu računi. Imamo Mateju koji ovaj put ide taktičnije i iskrenije. Prvi put nije folirant da iskoristi ženu koja ima emocije. Baš zato ne želi da uđe u vezu. Draga mu je ali nije oseti tu vrstu emocije prema njoj. Mislim da je sad vreme baš zbog toga što je ona danas rekla da presečete - rekla je Anđela.

-Osećam se jako zrelo. Meni je lepo u ovom druženju. Niko me od vas ne interesuje. Ne bih mogao da joj uzvratim tu količinu toga na isti način. Meni je ona po svakom segmentu preslatka, prepametna, sve u superlativu. Nisam do te pere razvio zaljubljenost - rekao je Mateja.

- Ja mogu isti kao Dača da jurim Aleksandru i da presem svoju seksualnost. A Mateja povređuje Sofi svaki dan sve više. Ne želi da se odvoji od nje jer joj draga - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić