Šok nad šokovima: Sofi obelodanila da se ona dopada Gastozu, dok Sofija služi samo kao paravan! (VIDEO)

Sofi Tikačenko prišla je Sofiji Janićijević kako bi s njom popričala o njenom flertu s Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je tom prilikom otkrila da se Gastozu dopada upravo ona, a ne Anđela Đuričić.

- Sad mi je Karić rekao da nije mislio da se ja muvam s Gastozom nego da je ispalo tako, ali je zbog toga što ti pričaš po kući da se ja muvam s Gastozom, a meni to nisi rekla. On se pita zašto ti to meni zameraš ako si uradila istu stvar - rekla je Sofi.

- Kad sam ja to rekla? Nikome - rekla je Sofija.

- Meni nisi - rekla je Sofi.

- On laže. Ja sam samo komentarisala određene situacije gde je Gastoz sedeo na tabureu, a ti si sedela i gledala u njega. Ti kreneš da pušiš cigaru, on krene za tobom. Kakve veze ja imam s tim? - upitala je Sofija.

- Ja nisam znala da se to priča tako za sedenje i ostalo - rekla je Sofi.

- Pa valjda čuješ za stolom - rekla je Sofija.

- Pa čujem, ali nisam znala od tebe to - rekla je Sofi.

- Pa to potiče od Anđele - rekla je Sofija.

- Je l' ti misliš da se ja muvam s Gastozom? - upitala je Sofi.

- Pa ne da se muvaš, ali evidentno je da neke stvari radiš. Meni smeta kad mene provlače zbog tebe, a ja nemam ništa što me povezuje s njim - rekla je Sofija.

- Ne znam što su tebe povezali s njim - rekao je Sofi.

- Ja ti ne dajem savete, ti znaš najbolje šta radiš - rekla je Sofija.

- Ja ne radim ništa s njim, ali ja smatram da se njemu dopadam. Ja s njim ne komuniciram dugo, a Anđela je prva rekla da prihvata njegovo slobodno ponašanje i što onda ja ne bih pričala s njim? - upitala je Sofi.

- Je l' ti misliš da se ti njemu dopadaš? - upitala je Sofija.

- Sada mislim to jer je Milan rekao da su raskinuli zbog mene - rekla je Sofi.

- Ona zna da će ako udari na Sofi to biti mlako, pa zato ajmo na Sofiju - rekla je Sofija.

- Drugačije se vidi spolja. Ja nekako Gastoza uopšte ne doživljavam kao takvog već mislim da je on više slobodan i da takav odnos ima prema ženama. Ne mogu da budem sigurna kada je on ustao i onako rekao da se ohladio od Anđele. Sve mi je neobično - rekla je Milena.

