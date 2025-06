ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Anđela priznala Gastozu da ga drži u šaci, Sofi konačno otkrila šta je radio Đuričićevoj iza leđa! (VIDEO)

Tek će biti problema!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Devojko, iskoristi svoju ženstvenost i zavedi, pokaži muškarcu šta gubi. Nismo navikli da se ti povlačiš - glasilo je pitanje.

- Rekao je da nema poverenje u mene i da se ohladio od mene. Pravi razlog zašto ne želim da se pomirim sa njim nije to da se ohladio od mene, nego postoji nešto što mislim i žensko sam - rekla je Anđela.

- Počeću da je gledam kao rijaliti igrača i dobacivaću cinično ako nastavi da ubacuje treću osobu. Treutno si u svojim cipelama i nemoj da se ponašaš kao da te ne žuljaju, ponašaj se kao da si ti kriva, a ne ja - dodao je Gastoz.

- Šta hoće ovaj čovek više? To što ja ćutim to je zato što imam emocije prema tebi i neću da dozvolim da izađe nešto za šta bi ljudi mogli njemu da prebacuju i da bude da sam htela da ga ukanalim. Što se mene tiče ja jesam kriva za naš odnos, ali sve drugo ja njega poznajem. Nisam ubacila nekoga, samo postoji moje viđenje svega ovoga i kockice su mi odavno u glavi sklopljene. Ja sam se pomirila sa ovim - pričala je ona.

- Klasična Anđela, zašto hoćeš da me ukanališ da sam te pitao za Pavla? - rekaoje Gastoz.

- Nenade, to što nama pitanja ne dolaze za određene situacije ne znači da se nisu desile. Đedović i Sandra da nisu rekli da sam plakala na žurci ne znači da se nije desilo. To što nije došlo pitanje ne znači da se nešto nije desilo. Neka se tumači da nemam emocije. Vidim da mu je teško i žao mi je zbog toga jer kaže da se ohladio - dodala je Anđela.

- Sofi je rekla da je Gastoz zaljubljen u nju - dodao je Bebica.

- Ja nikad nisam osetila da on mene muva, uvek smo imali komunikaciju da je predobar prema meni. Kad je Milan došao je rekao da je Gastoz zagrejan za mene ja sam upala u paranoju i krenula sam da analiziram situaciju, pa sam počela da sumnjam da me stvarno simpatiše od početka. Ja to ne mogu da tvrdim da oseća nešto prema meni. Ja ne mogu da znam da nešto postji, ali me gleda nekim toplim pogledom. Nikad me nije zvao da se odvojimo. Možda me gledao kao Snupija, da sam mu draga i ne znam kako da tumačim te poglede. Nikad mi nije bilo neprijatno kad me gleda - pričala je Sofi.

- Sad tumače nešto čega nema, pa bi da prebace temu sa Anđele i Pavla tako što će da prebace na Sofiju ili Sofi i tako što će on da ispadne krivac koji je Anđelu ostavio zbog treće osobe, a ne jer mu smeta ovo o čemu se priča - dodala je Sanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić