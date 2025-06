Bez dlake na jeziku! Anđela bacila sumnju na to da je primetila FLERT Sofi i Gastoza na rođendanu Velikog šefa, evo čime ga drži u šaci (VIDEO)

Haos na sve strane!

Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Čime to držiš Gastoza u šaci i čime ga ucenjuješ - pitao je Darko.

- Ni sa čim. S obzirom da si ti neko ko nas gleda, možda možeš bolje da mi kažeš. Zaista ništa, rekla sam to u afektu. Nisam iskrena, ali nema ništa specijalno što bih rekla, a da već nije rečeno. Nikada nisam koristila nijednu situaciju protiv njega, koju sam videla. Ništa nisam videla, nešto sam permutovala - rekla je Anđela.

- Je l' si videla nešto između njega i Sofi - pitao je Darko.

- Što me to sada pitaš?! Kako si me to odjednom pitao?! Znači gledao si rođendan Velikog šefa (smeh). Odala sam utisak i da sam iskrena, pa sam ispala najveći lažov, previše sam se ja davala transparentno - rekla je Anđela.

- Napala si Gastoza i terala ga u drugi kraj sobe jer je zbijao šale sa Ivanom Marinkovićem, mnogi onda postavljaju pitanje kako možeš ti da komuniciraš sa ljudima koji ga pljuju na sav glas - pitao je Darko.

- Mržnja prema meni je mnogo veća od onoga što se misli o Gastozu, Gastoz je njihovo oružije protiv mene...Čula sam njega kako mene komentariše sa pet ljudi. Čula sam: "nije ona bila iskrena sada". On se druži sa ljudima koji su meni rekli da sam ku*va, za šta će Marinković odgovarati, a sa tim ljudima sam se svađala zbog njega. On sve više pokazuje da radi onako kako mu odgovara. Đedović je neko ko me nikada nije odgurivao od te veze. Ne želim ni sa kim da imam razgovor o Gastozu sa strane, jer se protumači to ovde da sam ga pljuvala, nikada ga ovde nisam pljuvala - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić