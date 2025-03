NE MOŽE DA SE OPERE! Anđela pokušala da spere LJAGU sa sebe zbog svog ALAVOG ponašanja na rođendanu, Gastoz ZAURLAO na nju: Nikada ne možeš da budeš ispred mene, je l' ti je to jasno?! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi progovorila o detaljima sa Gastozovog rođendana.

- Ja se osećam kao najveća debilka koja je njega ispoštovala, uradila sve što želi - rekla je Anđela.

- Uradila je nešto što nisam ni tražio - rekao je Gastoz.

- Ljude koje gotivim njima ću uvek da dam nešto, a one koje ne, neće dobiti ništa - rekla je Anđela.

- Taj ceo sok je bio za sve, a ne 10 po čoveku?! Kada sam rekao da treba da damo bližnjima po 10 limenki - rekao je Nenad.

- Nisi to rekao, ali ako si rekao da je za mene, ja smatram da je to previše, pa sam dala - rekla je Anđela.

- Ja živim 33 godine, živeo sam pre tebe, kod mene to nikada nećeš moći da promeniš, pusti, sedi i uživaj. Sve si uradila na svoju ruku, ništa mi se nije svidelo...Ti nikada ne možeš da me vodiš, ti mene pratiš, nikad ne možeš da budeš ispred mene, je l' ti je to jasno - rekao je Gastoz.

- Je l' ti slušaš kako sam ja predstavljena ovde?! Vrlo mi je bitno, izgovara se ovde da sam najgora - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić