Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević najavio je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide da je Ena Čolić prva aludirala na Anđelu Đuričić u svađi sa Urošem Stanićem.

- Drago mi je što je Ena pokušala još jednom da slaže. Kao što je juče pokušala da kaže da sam joj ja rekla da je majka 13-godišnjeg deteta - rekla je Anđela.

- Ovo je katastrofa što je Ena rekla, ali Uroš je iskoristio rečenicu koju je Anđela rekla. Uroš ide po kući i provocira sve zbog vas - rekao je Karić.

- Jeste pomenuo, rekao je tvoju rečenicu - rekla je Ena.

- Za razliku od nje, koja prva kaže neke stvari o meni, ja sam dolazila kod nje i govorila joj svaki put kada nešto napravi: "jel ' moguće da to radiš?", svaki put sam joj pravo mišljenje govorila, njoj u lice, kod Drveta i na intervjuima - rekla je Anđela.

- Sa Enom sam završio za sva vremena, sve što smo radili, radili smo od srca. Više nemam kočnicu za bilo koga ko mi kaže ružno za Anđelu, aludirala je dva puta na Anđelu, sram je bilo! Pokazala je kakva je i ko je. Ona će tek da se pere napolju kada izađe i kada bude videla kako je osramotila porodicu. Sada neka roka sama, mi više ne tražimo ništa - rekao je Gastoz.

- Vidite da sedim i da ćutim dok me Uroš naziva ku*vom, izolovala sam se od ljudi generalno, on koji me naziva ku*vom više puta, pa se on vraća i ponavlja mi njenu rečenicu.

Autor: Nikola Žugić