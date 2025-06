Karambol: Gastozu pala roletna i brutalno izrešetao Anđelu jer ga gazi zajedno sa ostalima, Karić povukao šok potez! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Jordanki Denčić kako bi prokometarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ljudi što napadate Gastoza što nije rekao Anđeli: ''Volim te'', kad čovek to nije osetio - rekla je Jordanka.

- Ona uvek kaže šta on misli - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da verujem da oni ne mogu da se gledaju očima i sve vreme jedno drugo lažu. Ovde nema lj od ljubavi, nije normalno da joj nije rekao da je voli. On ne bi podneo da nije istaknut ovde i ne bi podneo da on komentariše druge teme jer je on ego manija. On želi da svi o njemu pričaju - rekao je Mateja.

- Meni je u početku smetalo da me on ljubi kad imam karmin, ali kako je moja emocija rasla, sve sam više htela da me ljubi - rekla je Anđela.

- Sram te bilo Anđela Đuričić, sram te bilo. Ti ćeš mene da rešetaš i da se ograđuješ od mene, samo ću da te pustim - rekao je Gastoz.

- Njemu je počelo da smeta što ona ističe stalno da je ona muško u vezi i udara mu na ego. Jasno je da se vidi ta hladnoća i mislim da je to to u ovom trenutku - rekla je Milena.

- Normalno je da zaljubljenost preraste u nešto više i to je tako. To je bilo sviđanje, čaj i tako dalje, ali u jednom trenutku se tačno videlo da je prelomio da ostane s njom, a da nije hteo. Ovo što Anđela sada priča, to je trebala da zamera u vezi - rekla je Matora.

- Imali smo situacije u poslednje vreme da ne krenem ceo dan ja da ga ljubim, on mene i posle kada je krenem, on neće - rekla je Anđela.

- Ne nego ti nisam ja na čiviluku. Molio sam i ja za poljupce - rekao je Gastoz.

- Jesi na početku, ali kad je rasla moja emocija, on nije. Ja kažem kako je bilo u početku i normalno je da kad mi raste emocija da će biti i moje ponašanje drugačije - rekla je Anđela.

- Ja sam branila Gastoza u svim situacijama, a ima jedna situacija sa Anđelom i čajnom i videlo se da Gastoz ne može da shvati nju šta priča. Nisi trebao da ćutiš - rekla je Matora.

- Svi mogu da prihvate da nismo imali s*ks, a ne mogu što ja nisam rekao da je volim - rekao je Gastoz.

- Vidimo da je došlo sve na moje i drago mi je da si video Gastoze da je većina ljudi ima isto mišljenje kao i ja. Ja bih ispao kontradiktoan kada bih rekao da je voli, ali smatram da je na neki način zavoleo. On vrlo dobro zna gde se nalazi, kakve postupke ima i da ne bi mogao da se opravda posle tog: ''Volim te''. Ne sviđa mi se što Anđela koristi situaciju da kada ga svi napadaju da ona još dodaje neke stvari - rekao je Karić.

- Da li bi neko od vas prihvatio da nema s*ks devet meseci? Pa je l' to nije ljubav? - upitao je Gastoz.

- Ja sam ti na početku sve složila i objasnila na početku veze - rekla je Anđela.

- Pa ako to nije dokaz ljubavi, onda si ti glupa debilu jedan - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić