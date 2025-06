Karić promenio taktiku: Priznao da žali Anđelu kao nikad niko, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

Šok preokret!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefanom Karićem o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić koji se promenio. On je otkrio da Anđeli ipak to ne zamera, ali da ga je razočarala.

- Zbog čega čvrst stav imaš samo kad se radi o Gastozu? Zamerila si mu jer je Marku čestitao rođendan i prozivala si ga, a onda ti pevaš sa Sanjom i braniš njihovu vezu? Pravila si haos kad je Mimi hteo da da kinder jaje i plakala jer ćeš sa njom ići na sud jer te je optužila da si se bavila prostitucijom, a onda ti je Mima dobra kad treba da ti kupi čašu vina i sa njom imaš odličnu komunikaciju? - upitao je Darko.

- Mima i ja isključivo imamo poslovnu saradnju, nikada mi nije kupila flašu vina. Što se tiče prvog primera, ja sam isključivo bila objektivna kada je komentarisanje njihove veze u pitanju i to ako se ne dopada ukućanima, to nije moja stvar. Sanja je mene pozvala i u tom trenutku sam iskoristila momenat koji je izgovorio i meni i njoj zbog osobe koja je mene prozivala - rekla je Anđela.

- Nakon svega ko je po tebi Anđela Đuričić? - upitao je Darko.

- Sve je lagala i folirala, a s ljudima s kojima se vređala cele godine postaje dobra, a sa mnom koji sam je uvek branio nije. Ja imam totalno drugačiji način muvanja i udvaranja devojkama, tako da je nisam muvao. Ona je više imala potrebu da se opravda za mene nego Pavla. Smatram da je želela od mene da dobije kontrareakciju i da može sve da kaže. Mi smo ovakvi celu sezonu, a meni je drago da sam ovo saznao i mnogo mi je lakše i draže. Mislim da je Anđela Đuričić koja je u životu mnogo propatila, osoba koja ima gnev jer je sve to prošla u životu. Naravno da ima stvarno ozbiljne traume i jednostavno ja to opravdavam time i uvek ću naći opravdanje za to što ona sada radi i iznosi. Ja joj ne zameram, ali sam se razočarao - rekao je Stefan Karić.

- Zbog čega je Anđela baš u ovom trenutku iskoristila vaše dopisivanje i priliku da iznese loše mišljenje o tebi? Zašto to nije uradila kad si se svađao sa Gastozom, kad si je uzeo za omiljenu, kad se spekulisalo o vašem odnosu zbog Osmanovih izjava, negobaš sada? - upitao je Darko.

- Moram da ti kažem da je meni još gore što nas je Gastoz podigao za nominovane kad je već imala takvo mišljenje o meni. Imam teoriju da ako je videla da smo mi kao bliži da je htela i to da pokvari. Nije mi jasno zašto nije odmah rekla. Šta je radila godinu dana pre toga sa mnom i imala dobar odnos? Nikada ružnu reč nisam čuo s njene strane - rekao je Karić.

- Ceo rijaliti si pratio i komentarisao vezu Anđele i Gastoza,ko je ispao bolji čovek, a ko veći folirant? - upitao je Darko.

- Čekamo još malo i tad ću ti odgovoriti na to pitanje. Još uvek neke stvari pokušavam da stavim na vagu - rekao je Karić.

Autor: N.Panić