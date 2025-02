Nadmašila ga je uz pomoć Karića i Đedovića: Ivan priznao da žali Gastoza, misli da ga je Anđela žestoko preveslala! (VIDEO)

Šok preokret!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je takmičarima "Elite" priliku da prokomentarišu odnos Nenada Marinkovića Gastoza sa Anđelom Đuričić, kao o njegove sukobe sa Markom Đedovićem i Stefanom Karićem.

- On ne želi da Anđela ima u okruženje prijatelje, nego da je izmanipuliše i da je zgazi. Mi imamo zdrav razum. Mogu samo da kažem da je Karić krenuo prvi sukob sa Gastozom, pljuvao ga je sa strane, a mišljenje nije mogao da iznese za stolom. Karić je prvi krenuo sa sukubom, a Gastoz ga od početka nije podnosio Vaše svađe će da dožive veće razmere. Što se tiče Gastoza i Anđela ona je njemu dobar materijal za pravljenje žrtve. Ona je imala prošlost, a ima pravo na bolju budućnosti i zato se zakačio na nju. On je odmah bacio oko na Anđelu i ona je sama sumnjala u njegovu validnost i mislila je da je igra. Folirant jedan ober koji sve pokušava da odvoji od Anđele, nju ukanali, a od sebe da napravi žrtvu. Zato on nju stalno kanali za stolom, a sa strane je manipuliše. Ja mislim da on njoj ispira mozak koliko god ona to ne žel da prihvati. On nema emocije prema njoj, ne može da je podese - govorio je Uroš.

- Svi ljudi koji to kažu, nije mi jasno. Kao da je on juče ušao, pa mu sad to treba. Veza može samo loše da ti donese - dodala je Anđela.

- Ti si mu mamac da on od sebe napravi žrtvu. Ti si pogodna za finale i pobedu i da tebe ogadi u narodu. Ti imaš reakcije da si hladna ili drska, ne pokazuješ ljudima sebe, nego osoba koja nisi. On ovde glumi ucveljenu devojčicu, ima 30 godina, a ponaša se naivno. On može samo burazengijama da prosipa priče koje nemaju dva grama mozga. Nadam se da se Anđela neće razočarati u ljubav, nego da će joj ovo biti škola kakvih sve manipulatora ima - pričao je Stanić.

- Možda će mnogi da se začude, ali mi ga je nekako žao. Ne znam ovakvog Gastoza. Sećam se da je Anđela pre par dana rekla da se pazi da učenik ne nadmaši učitelja, mislim da ga je nadmašila uz pomoć dva predekana Karića i Đedovića. Ona je sve vreme ćutala i na indirektni način je pustila da se suprodstave. Ja ovo najiskrenije mislim sad. On je sad u poziciji da je Anđela uspela da mu dokaže šta ona želi od njega i ovim pokleknućem koje je pokazao večeras, pokazao je da se prilagođava onome što Anđela želi, ali ne verujem da će dugo da izdrži u ovom ritmu i tempu. Gastoz se prilagodio situaciji i drugačija je atmosfera u kojoj učestvuje, džaba se izvlači da je izgubio osećaj. Žao mi je jer je poklekao i nije adekvatno odgovorio, shvatio je šta Anđela želi - govorio je Ivan.

- Ne zanima me njegovo mišljenje ali kad već pominje Karića, Đedovića i Nenada moram da kažem da te sukobe ne podržavam. To su osobe koje poštujem i ti sukobi mi ne prijaju. Ne želim da se raspravlja, to su muški sukobi i nisam ja neko ko će njemu da naređuje sa kim će da se svađa. Ja mislim da ne postoji dublje i ne želim da budem, iako većina želi najviše Gastozovom sukob sa Đedovićem i Karićem. Žele da se kroz sukob pokaže drugačije Karićevo i Nenadovo lice. Ako imaju drugačije mišljenje neka to prihvate. Što se tiče Đedovića većina bi jedva dočekali da se posvađaju jer ne gotive Gastoza i jedva bi čekali da vide Nenadovo novo lice kad se iznervira - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić