Istina isplivala na videlo: Karić otkrio da li nečim drži Anđelu u šaci, Gastoz menja boje poput semafora! (VIDEO)

Evo šta je Anđela rekla!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Stefana Karića.

- Posle ''Zadruge 6'' u Premijeri si rekao: ''Znam svašta o Anđeli Đuričić, kruže razne priče o njoj po ovom gradu'', da li zbog toga ona ne sme da uđe u sukob sa tobom? - glasilo je pitanje.

- Ne znam, možda sam mislio na neke priče zbog tebe. Na tom njenom području se svašta pričalo, ali sada se ne sećam - rekao je Karić.

- Kada sam ja ušla u vezu sa dotičnim, počele su da se pišu najveće neistine ikada. Tada nije postojao niko ko je rekao nešto dobro za mene - rekla je Anđela.

- Ne mogu da tvrdim da nisam to rekao, ako sam rekao - rekao je Karić.

- Ljudi koje su stvari pročitali u novinama i tvrdili da je to istina, oni su tuženi - rekla je Anđela.

- Mislim da sam verovatno poredio situaciju iz ''Zadruge 5'' ili ''Zadruge 6'' - rekao je Karić.

- Meni je čudno da ona opravdava nekoga ko se ne seća - rekao je Ivan.

- Gastoz mi je rekao kada smo komentarisali to, da je rekao: ''Na osnovu Zadruge 5 si me razočarala''. Svako ko je tvrdio i rekao neku klevetu od mene, on je tužen. Ljudi su tvrdili da su me se roditelji odrekli - rekla je Anđela.

- Zašto te priče nisu potezane o Anđeli u ''Zadruzi 5'' kada se ponašala moralno i sve to, nego u ''Zadruzi 6'' kada je uradila nešto loše - rekao je Mića.

- Svi koji su mi rekli neke stvari o Anđeli, posle su me demantovali - rekao je Stefan.

- Ja ne verujem da on drži nečim nju u šaci, ako bi se ovde ovako lepo družili, a sa strane on krio nešto o Anđeli, onda bi oni ispali foliranti - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.