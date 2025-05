Ne piše im se dobro: Terza na sve načine dokazuje Teodorine emocije, Bebica zanemeo od šoka, ukućani je dotukli istinom (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić je najavila sledeći klip. Ukučani su imali priliku da vide kako Bora Terzić Terza ogovara Nenada Macanovića Bebicu, smatra da ga Teodora iskorištava.

- Ja sam mislion posto siguran da to neće biti tako. Mi znamo kakve planove imamo. Nisam opterećen, niti mi je Terza opterećenje - rekao je Bebica.

- Mi sve znamo, mnogo dugo pričamo. Krišom nisam radila ništa. Znamo ko nam radi o glavi. Jedino može da se desi situacija da kad nisam bila sa njim, može da bude sve i svašta, samo ne može da uđem u odnos. On je ubeđen da ću biti sa njim napolju. Verovatno jer kad kod sam sa Nenadom u svađi ja teram inat. Može da se računa ako sam radila nešto a nisam bila sa njim - rekla je Teodora.

- Ona tera inat. Ja sam ovde žrtva. Neke priče koje smo ona i ja pričali izlaze na videlo - rekao je Terza.

- Ja da sam htela da budem sa tobom ja bih bila sa tobom. To mora da bude jasno. Sve što sam pričala sa tobom pričala sam iz inata. Apsolutno me ne zanimaš - rekla je Teodora.

- Rekla mi je da će poslednjih dana da napravi priču da ostavi Bebicu jer ne može napolju. Ona tebi u svađi kaže da je tučeš ispod pokrivača. Blam je komentarisati. Smatram da je bebica bolestan, dečko nije normalan - rekao je Terza.

- Meni je blam da stojim sa tobom kretenom - rekao je Bebica.

- Najveću nesigurnost mi je ulivao Gačić. On mi je bio najveći stres - rekao je Bebica.

- Ako nisam njen tip, šta radiš sa mnom?! Ona me pojede - rekao je Terza.

- Ti si najlaksi. Najpogodniji si. Prihvataš sve. Flertuje, za*ebava se. Milica je direktno uticala na moj i njegov odnos - rekla je Teodora.

- Mene nervira što Teodora banalizuje ovo. Ispada da se njima nameće, a ona je jedina kriva za ovo. Ti se ne ponašaš tako da ustaneš. Bebica se ne pokaša da je ona kriva. Teodora ispada kvarna, flertuje sa drugim muškarcima. Šta si ti ako dozvoliš da tebi takav blam napravi problem u odnosu - rekao je Zola.

- Mene niko nije mogao da poljubi - ograđivala se Teodora.

- Nenormalno je da te boli ku*ac. On pokušava da sakrije situaciju da nju ljudi ne napadaju, da prikrije njihov odnos koji je loš. Nikad nisam čuo da se Bebica muva sa nekim. Žena pi*a po njemu. Svaki put je on inicijator svega toga - rekao je Zola.

- Terza i Teodora imaju neki odnos, između njih nešto postoji. Smatram da ona ne može da ostavi Bebicu, imalo je više situacija uhođenje, praćenje. Smatram da je sa Terzom prevazišla svake norme i granice kada je dodirnula njegove usne, poljubila se sa njim. Smatram da bi on njoj oprostio i se*s sa Terzom. Žao mi je Bebice ali ovo nije normalno šta on prašta. On nema granice i nema prag tolerancije. On bi oprostio kao što je opraštao svima. njihov odnos mi je bolestan - rekao je Uroš.

- Ona se sa drugim dečkom dogovarala da ide na Maldive, zamisli šta tek radi napolju - rekao je Terza.

- Teodora pričaš kad radiš sa njim samo akd ste u svađi. Bebica je rekao da si flerotvala na telefon sa čovekom. Znači ti to radiš direktno. Vaš odnos je jako čudan - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić