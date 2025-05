Ti si Milica sa Aliekspresa: Terza ne odustaje od namere da baci ljagu na Sofiju, njegovim poniženjima i uvredama nikad kraja! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a u narednom video prilogu su učesnici imali prilike da pogledaju kako Sanja Grujić i Slađa Lazić tvrde da se Terza i Sofija još uvek vole.

- Ja nisam zaljubljena u Terzu i vidim da nije ni on. Sa moje strane je čisto, prošlo me je - rekla je Sofija.

- Da li misliš da je bio s drugim devojkama kako bi se tebi zgadio? - upitala je Ivana.

- Pa on je to i sam priznao. Mene on više ne dotiče, ne može da mi izmami osmeh već me samo povređuje - rekla je Sofija.

- Kad pričaš normalno, onda ću ja da pričam normalno. Mene nerviraju ljudi koji kada im puste klip, oni ne potvrđuju ono što su pričali - rekao je Terza.

- On želi na svaki način da me blati i sroza. Ja sam njemu bila premija, on bolje od mene ne može. On je dobio bingo, meni su sve devojke pričale: ''Kako možeš da budeš s njim?'' - rekla je Sofija.

- Ti si Milica sa Aliekspresa. Dušu kakvu Milica ima, nema nijedna devojka. Ja sam je prevario, ali se kajem. Ti sa Milicom ne možeš da se porediš u tri života. Ja sam ku*var i budala - rekao je Terza.

- Meni je svaka devojka rekla da foliram da mi se on sviđa, sad odjenom sve zaljubljene. Ja sam mu potpuno digla cenu - rekla je Sofija.

- Nema pranja od ovoga, nema pranja - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić