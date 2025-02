Ti si majstor svog zanata: Milica Dugalić skinula Sofiji masku i otkrila njeno pravo lice, pa sačuvala Terzu! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luletu Bahanaliji kako bi otkrio svoje mišljenje o Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević koji su ovonedeljni potrčci.

- Ostavljam Terzu, šaljem Sofiju - rekao je Lule.

Naredna je reč dobila Milica Dugalić.

- Ranije nisam znala da je Sofija toliko narcisoidna. Pitala me je: ''Šta bi vi promenili na mom telu''. Ja sam joj rekla, a ona se pogledala i uzvratila mi: ''Ja sam savršena, volim sebe''. Naravno da voliš sebe kada samo sebe vidiš i uvek iza sebe ostavljaš otvorena vrata. Ostavila si otvorena vrata u vezi sa ovim dečkom. Terza je plitak, on je jedan ''jeb*vetar''. Sofija se primila na tebe jer si vodeća faca, iako si plitak. Ti si se ovde izborio svojom harizmom. Između vas dvoje ništa nije gotovo, ja sam se u to uverila petnaest dana u Odabranima. Ti kad uđeš u kuću, svaki tvoj pogled je upućen njoj. Ona ti uvek uzvrati osmehom. Ona je plakala jer nema tvoju blizinu, nju to boli i zato je plakala, ja sam bila tu. Verujem da ćeš da budeš dobar otac jer si suštinski nežan i ranjiv, ali te je društvo napravilo egocentrikom kroz fudbal. Pokazao si sebe i izbacio se u prvi plan. Uvek si smatrao da lepe devojke trebaju da budu tvoje devojke. U njena osećanja sumnjam, pod dva ona je egocentrik, pod tri ona je neko nesebičan i daje sve. Nije negativna, ona je i pozitivna i negativna. Ona zna tebe da izmanipuliše jer je majstor u tome - rekla je Milica, pa dodala:

- Ti si njoj paravan, ti si njoj karta za budućnost i inostranstvo. Ovu moju budalu ne mogu da pošaljem u izolaciju, a tebe Sofija i dalje smatram neiskrenom i zato te šaljem - rekla je Milica.

Autor: N.P.