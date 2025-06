Matora prašta, ali ne zaboravlja: Aneli dočekala na zicer i sasula joj bolnu istinu u lice, pa Enu Čolić sačuvala! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a nominovane takmičarke su Ena Čolić i Aneli Ahmić koje će ove noći imati priliku da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Obradović.

- Aneli je takva jedna jadnica koja izigrava žrtvu, a rekla bih da sam jedina ja bila žrtva u ovom odnosu. Ja nemam lepo mišljenje o Aneli jer je to devojka koja mene ne vadi iz usta dok ja nju nisam spominjala. Luki nije bilo lepše sa mnom, on je sa mnom bio iz neke sujete i ega - rekla je Sandra, pa se osvrnula na Enu:

- Oni ne znaju da vode normalnu komunikaciju i neću se više osvrtati ni na koga. Naravno da ću ostaviti Enu - rekla je Sandra.

Naredna je reč dobila Jovana Tomić Matora.

- Najviše mi smeta da kada hoću nešto da iskomentarišem, ti sve shvataš ozbiljno. Mene nikada nisi uvredila i bila si tu poslednjih dana uz Draganu. Moje mišljenje se o tebi i Peji nije promenilo još od mog ulaska. Meni se sviđa što ona ne morališe drugim ljudima - rekla je Matora, pa se osvrnula na Aneli:

- Meni niko nije rekao da budem dobra s Aneli i to je činjenica. I tada kada je bio pušten klip naše svađe, ona je okrenula ploču u svoju korist. Ermina mi je napisala da te ne vređam obzirom da mislim da tebi to odgovara. Kod Aneli se ne zna kakav treba čovek da bude prema njoj. Sada ću ostaviti Enu jer me nikad nije uvredila - rekla je Matora.

Autor: N.B.