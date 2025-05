Sve dolazi na naplatu: Ivan izrešetao Enu poniženjima, doveo njen MORAL u pitanje, smatra da ISTINA tek dolazi, pa je dokrajčio: Želim ti... (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Posle večerašnjih nominacija smatram da mi je Comara prava drugarica. Sa tom osobom nisam imao sporne momente. Terza, moraš da ideš u korak sa tvojim problemima. Pokušao si da me pogodiš novčanicama, da me uplašiš, a prethodilo je to šta sam rekao Sofiji. Rekao sam joj da će joj biti najveći greh biti to što je uradila Milici zajedno sa tobom. Mislim da je Kačavenda zaslužila da je izvređaš maksimalno zbog toga što govori tebi i tvojoj bivšoj verenici. Gubiš kredbilitet jer si dobio nadimak 'Polu Terza, polu izvini'. Što se tiče Pepeljare, devojke pepeljare, ti si jedno obično smeće. Možda sam te podržavao na početku, ali sam brzo shvatio da si jedno obično smeće. Zameram ti promene raspoloženja. Nikad nisam znao šta znači definicija bipolarnog poremećaja, nadam se da si mi sada otkrila. Sve što su govorili o tebi dolazi na naplatu. Za početku sam rekao da si smećarka i da si sigurno imala se*sualne odnose sa nekim momcima. Sad smatram da jesi ruzmarin devojka, ističeš da imaš svog ličnog fotografa. Laka si devojka i bila si sa većinom momaka iz tog društva. Gastoz se sigurno pokajao za ono što je sinoć rekao, iako ništa nije rekao, bilo je dovoljno. Verujem da ćemo o tebi tek sve čuti. Peju si uništila. Jedini čovek koji te štiti je Mateja, zato i moraš da imaš tako lepo mišljenje o njemu. Smećarka si, šaljem te u izolaciju. Želim ti sve njagore u životu - rekao je Ivan.

