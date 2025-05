NE MOGU DA MU ZABORAVIM! Keti odavno zakuvala čorbu u vezi Anđele i Gastoza, pa Đuričićeva dala KONAČNI SUD (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Kako to da Anđelinu potrebu da opravda tvoje greške nazivaš sujetom, a tvoju potrebu da je svakodnevno ponizavaš nazivaš zabavom?

- Ne znam kako su došli do toga. Svi smo različiti. Ja sam malo slobodniji, a ona nije. Da ANđeli to smeta, verovato ne bi bili zajedno. Zatekli su me, ne znam zašto bi tražili mane - rekao je Nenad.

- Bila je to tema debate. Pričali smo o prošlim postupcima mojim i njegovim. Rekla sam da kad su mu bili postupci loši, zbog sujete nije hteo da prizna, a on mi je rekao da zbog sujete ponavljam. Nije me nešto uvredilo. Rekao je da sam sujetna na Keti, a nisam - rekla je Anđela.

- Sujetna si bila kad si ponovila da sam ja rekao da je ona neko, a ja niko - rekao je Nenad.

- Nisam iz sujete ponovila, nego zapamtim svima šta kažu. To je rečinica koja je mene najviše povredila - rekla je ANđela.

- Postoji razlog. Meni je jako bitno. Hoćete na mene da svalite kako sam ja odvratan a ti povređena - rekao je Nenad.

- Kada smo pričali u debati, ne mogu da se ne setim te rečenice. Ti si me time najviše povredio. Ona nije bitna tu, promenila se kao i svaka druga. Ja ovo ne mogu da zaboravim! - rekla je Anđela.

- Nabedila si ljude da Keti plače zbog mene, a ne zbog sina - rekao je Nenad.

- Ja to i dalje mislim, to nije sujeta - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić