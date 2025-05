Au! Keti ponovo napravila HAOS!? Anđela i Gastoz u neviđenom klinču, Đuričićeva ne može da shvati njegovo ponašanje prema njoj (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je prvo pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Kada bi saznao da Keti podržava Matoru u vezi tebe da li bi konačno shvatio da pogrešno procenjuješ ljude?

- Nemam više neko veliko mišljenje. Ovde je mač sa dve oštrice što se prijateljstva tiče. U principu, bilo je lepo. Nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Onda onda nije normalna ako brani Matoru. Njene želje, njena hrabrost - rekao je Gastoz.

- Ona ima pravo da priča šta hoće. Njegov odgovor je jedinstven. On i dalje ovako priča, ne znam šta treba da ti donese dan, a šta noć. Ne moraš da pljuješ nekoga sa kim je dobar, ali ne možeš ni ovako. Presveti Gastoz. Nije mi iznenađujuće, ona je sa Matorom bila bliska u poslednje vreme - rekla je Anđela.

- Ja sam komentarisala isključivo vaš odnos. Mislim da ona misli na to. Ja o Nenadu nemam loše mišljenje. Neću da se ponavljam, sve ono što sam mislila, mislim i sad. Rekao si da si u stanju da trpiš, jer znaš da ovde ne možeš da se odvojiš od nje - rekla je Matora.

- Mislio sam na to da neću prekidati našu vezu - branio se Gastoz.

- Meni se dešavalo da imam strast i to, ali nije to emocija koju predstavljam - rekla je Matora.

- Ja sam sa ovom devojkom zato što imam emocije prema njoj. Istrpeli smo se, sad je mnogo bolje i mnogo jače - rekao je Gastoz.

- Ne mislim da ima loše mišljenje o Nenadu, samo da je komentarisala vezu - rekla je Matora.

- Mi vrlo dobro znamo da se Gastoz družio sa Keti u početku, raskidao je sa Anđelom par puta zbog nje. Još dva meseca je trpi, znam da će se on viđati sa Keti napolju. On i dalje ne blati Keti. Nikad neće to reći jer oseća nešto prema njoj. On ne može da prevari svoju devojku sa Keti, a videli smo šta je radio na garnituri sa bretelama. Anđeli nije dobro - rekla je Poršelina.

Autor: A.Anđić