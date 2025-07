NE ŽELIM DA BUDEM SA DEVOJKOM KOJA NE MOŽE DA RODI: Korda uzvraća Ani Nikolić najniže do sad, ona ponovo pala na njegove manipulacije! (VIDEO)

Au!

Stefan Korda na sve načine je pokušao da obrlati Anu Nikolić, kako ga i ovaj put ne bi ostavila.

- Ja ne želim da budem za lezbejkom i sa ženom koja ne može da rodi - rekao je Korda.

- Evo ja ne mogu - rekla je Ana.

- Ali sam i dalje sa tobom i volim te. Je l' možeš da rodiš? Ja opet tebe volim - rekao je Korda.

- Možda mogu, a možda ne mogu, samo ja znam. Šta će tebi ovakva devojka, a zaslužuješ bolju - rekla je Ana.

- I da ne možeš ja ću ostati sa tobom. Pa šta, usvojićemo dete. Ja bih iskreno voleo da imam dete sa tobom. Ne sad odmah, u žalosti si , sve to razumem. Imala si druge planove i sve ti se to srušilo. Ne bih voleo da ti se to ikada desilo, ali opet samo to želim sa tobom - rekao je Korda.

- Lepo sam ti rekla da ne ulazimo ovde - rekla je Ana.

- Pa da, ali sam hteo da zaradimo pare za tvog oca - rekao je Stefan.

Autor: A.Anđić