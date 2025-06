Smatram da si folirant i ne mogu da budem sa tobom! Gastoz oduvao Anđelu po ko zna koji put, ona ostala šokirana! (VIDEO)

Au!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Želeo si raskid veze sa Anđelom, ona je prihvatila, pa zašto je posle zoveš da dođe?

- Kad sam želeo? Hoću da budem sa njom i u njenoj blizini, a sa druge strane ne znam šta me čeka napolju. To me grči. Ne gledam je istim očima više. Treba mi da prođe vreme i da saznam o čemu se radi, da budem ili pukovnik ili pokojnik. Anđela za svojih 27 godina i devet meseci provedenih sa mnom veruje da sam se ja ohladio na osnovu toga što sam rekaoi. Neću reći da si labilna ličnost jer si promenila ploču u 24 sata kad smo seli za ovaj sto - rekao je Gastoz.

- Mi imamo konkretno da si se ohladio od mene, pa smo pravo dobili kod Milana - rekla je Anđela.

- Ohladio sam se, ne mogu da te gledam istim očima. Gledam foliranta u oči koji govori da sam se ja ohladio i čvrsto veruje, a ona je folirant. Smatram da si folirant i ne mogu da budem sa tobom! - rekao je Gastoz.

- Kao da gleda kako će ljudi da komentarišu i ovde napolju. Prvo je stao uz nju, pa to nije odgovaralo, pa nije, a ni to nije odgovaralo, a sad hoće da se vrati. Juče mi kaže da se nije ohladio nego da je leden kao led, pa na debati priča dugu priču - rekao je Dača.

- Rekao sam da ćete ispasti glupi jer postoji šansa da se pomirimo - rekao je Gastoz.

- Ovo način na koji me odjavio ništa nije bilo u subotu, sve je bilo cici i mici. A onda me u nedelju šokirao. Desilo se to da mislim - rekla je Anđela.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić