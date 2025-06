Mića zadao poslednji udarac Đedoviću: Analizirao njihov odnos, pa se osvrnuo na njegove MANIPULACIJE: SHVATIĆETE JEDNOG DANA... (VIDEO)

Au!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Marku Đedoviću.

- Bili ste svedoci svađa mene i Đedovića. Mi se svađamo i ne štedimo se, a posle toga se napusti ova pristorija i nemamo problem. Svađa nikada ne bi bilo, naše su svađe zbog razmišljanja. Zadni put sam se posvađao sa njim zbog Anelo. Vi forsirate da sam ja na njega ljubomoran, a nemam nikakve veze sa tim. To što vi njemu pušite ku*ac i što ste postali prijatelji mesec dana pred ulazak... Mi se ovde ispi**aramo i kažemo šta mislimo. Da se volimo, ne volimo se, da se mrzimo ne mrzimo se. To što vi forsirate kako ja njega mrzim i on je mislio. Ja njega ne mrzim, alis am kivan kad radi neke stvari -rekao je Mića, pa dodao.

- Đedović je imao problem sa Milanom gde je ona bila krivac. Njemu je trebala neka stvar od nje i on se pretvorio u najvećeg njihovog prijatelja. Dva meseca ih vozio ovamo, pa kad je dobio što mu treba ponozio ih je -rekao je Mića na račun manipulativnoh sposobnosti Maraka Đedovića.

- Ja mu kažem sve što mislim i on meni, mi problem nemamo. Vi ste njegovi poltroni i ne smete da kažete ništa. Shvatićete jednog dana ko se kako ovde ponašao. Mene nije iznenadilo ja je on pričao o meni sve najgore. Nismo prijatelji, ne mrzim te i ne volim te, ito kao i ti mene -rekao je Mića.

- Era velikih i srednjih budžeta između mene i tebe je završena -rekao je Marko nakaon što je uzeo malo budžet.

