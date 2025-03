Zahvalila se kumu na svemu: Matora otkrila šta zamera Đedoviću, pa priznala da joj je pomogao da shvati ko su njeni prijatelji (VIDEO)

Au!

Naredni budžet je Matora dala Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Što se tiče Munje, to što me provociraš kada mi govoriš da neko trune, što misliš na moju porodicu, mene to ne zanima. E sada u petak kada se pričao o abortusu, tebi je bilo bitnije da se svađaš sa Aneli nego da slušaš sve, ti i ja nećemo imati komunikaciju nikada - rekla je Matora, pa se obratila Đedoviću:

- Kume, ide tebi jedan mali budžet, tvoja kancelarija kida, previše ljudi koji govre o meni kod tebe, najviše klipova je bilo prošle nedelje, a da ih nije bilo mnogo toga ne bih znala, tako da hvala svima - rekla je Matora.

Usledio je budžet za Kordu:

- Mali za tebe, spustili smo loptu, hvala Bogu - rekla je Matora pa ponovo nastavila sukob sa Stefani:

- Nastavljaš da me čačkaš, i da peckaš Draganu, ali ne ide ti - rekla je Matora pa je dala mali budžet Ani Nikolić:

- Srednji budžet za tebe, ja tebe volim naš odnos je takav, a sada ne želim ništa drugo da ti kažem, ti si meni draga i to je to - rekla je Matora.

- Naredni mali budžet je za Anu Spasojević, viidmo se na nekom afteru - rekla je Matora.

Autor: N.B.