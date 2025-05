OVO JE ISTINA: Anđela otkrila DETALJE odnosa sa Pavlom, progovorila o Luni i Marku, pa RASKRINKALA KUMU!(VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi priznala sve o svom odnosu sa Pavlom Jovanoviće, Lunom Đogani i Markom Miljkovićem.

- Da li si išla na ručak sa Lunom, Markom i Pavlom? Da li te Pavle dovezao sa kumom u Zadrugu 6? - pitao je Milan.

- Moja kuma da. On nam je pomogao da dovezemo stvari jer sam imala mnogo garderobe. Pavle nema veze sa mojim kanalom. Bili smo na ručku, ali se poznajemo još od pre. Ne želim da pričam o Marku i Luni, nisam ih nikad spominjala i nema potrebe. Pavle je počeo da priča o tim ljudima. Sa Pavlom nasamo nikad nisam otišla - rekla je Anđela.

- Ja razumem da je neko 2009. treažio da mu otvorim kanal, ali sad ne - rekao je Gastoz.

- Da li si bila prijavljena na njegovu adresu? - pitao je Milan.

- Ne - rekla je Anđela.

- Da li su tvoji paketi stizali kod njega? - pitao je Milan.

- Samo jedan paket. Sa kumom nisam u dobrim odnosima jer me izdala kod Pavla. Prosledila je moje glasovne poruke njemu. Nisam želela da mu se javim ikad više nakon Zadruge 6, pa je pokušao preko kume. Kad je dozvozio kumu kod mene tako je saznao gde ja živim. Posle sam menjala mesta zbog toga i još nečega. Ona je mene prodala njemu. Meni je ona bila bitna. Šta god da je nije u redu da kuma prosledi poruke - ispričala je Anđela.

- Zbog čega si potonuo nakon intervjua? - pitao je Milan.

- Iznervirao sam se - rekao je Gastoz.

- Da li si imala punomoćje za njegov auto? - pitao je Milan.

- Da. Ja sam strani državljanin, kako da me zaustave. Vozila sam njegov auto mesečak dana - rekla je Anđela.

- Iznervirao sam se jer mi nikad nije dala detalj da je Pavle došao sa kumom i njom. Besmisleno je da mi takav detalj ne saopštitš. Trebala si da mi kažeš jer mi to otvara neke nove vijuge u glavi. Ako postoji još nešto kaži mi ti prva - rekao je Gastoz.

- Čemu potreba da se mešaju drugi ljudi? Jadno mi je da je došlo do tog stadijuma da svoje prijatelje meša da bi dokazao da je mene negde predstavio kao devojku, a nije. Mene je kuma dovezla, a on mi je doneo stvari jer se ponašao kao potrčko. Nema šta mi nije nudio da budem sa njim. Misliš da bih tražila poligraf da je nešto bilo između nas? Tražim poligraf jer nikad nisam bila sa dečkom. Taj salon je malo šta je on meni nudio da bih pala i bila sa njim - ispričala je Anđela.

- Nema potrebe da se krije ko te dovezao jer je bitan faktor - ubacuio se Gastoz.

- Bila sam sa njim na Zlatiboru, ali nisam bila sama nego je bila kuma sa nama. On je njen dobar drug. Svuda smo išle, a on ništa nije radio i išao je sa mnom. Ja sam nastavila za Crnu Goru, a oni su se vratili nazad. On je slikao nas dve zajedno, a ona mene. Ja sam reklamirala te apartmane, a on je išao kao neko ko će nju da vrati. Išli smo sa mojim i njegovim autom tada. On je išao na moj račun. Te slike na mom Instagramu postoje. Njemu je bilo dovoljno da bude u mojoj blizini, ja sam posle shvatila šta on želi, ali nema ništa od toga. Kako da slažem da je bio loš prema meni kad je bio dobar? Očigledno je prebacio nešto u svojoj glavi i nastavio novu priču. Jedino što znam da sam nju pitala da mi nađe stan, a ona je rekla da će on da mi nađe. Bila sam u stanu koji je on našao. Nikad u životu nije spavao tu, nije ni ušao jer ja nisam dozvoljavala - rekla je Anđela.

- Nemam ja puno detalja, osim onoga što mi je ona unela - rekao je Gastoz.

- Taj detalj mu nisam rekla, ali sve ostalo zna. Ja sam prijavljena na adresu na Novom Beogradu. Mnogo ranije sam prijavljena i nema veze sa njim. Nudio mi je to jer imam račun od Zadruge 5 - rekla je Anđela.

- Ne želim da mi se otvaraju nove vijuge.Rekao sam ti da mi kažeš još nešto - rekao je Gastoz.

- To je moja privatnost i ne želim da uplićem ljude iz spoljnog sveta. Jako me iznervrialo da moja glasovna kruži po stranicama. Saznala sam ja mnoge stvari - rekla je Anđela.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić