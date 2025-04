DOSTA JE ĆUTALA! Mimam konačno progovorila, otkrila čime se bavila Sanja Grujić, šta se dešavalo u salonu, pa o aferi sa oženjenim muškarcem (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević razgoarao je sa Milenom Šarac Mimas.

- Šta se dešava sa Sanjom i Markom? - pitao je Darko.

- Desilo se to da sam progovorila. Dovoljno sam trpela poniženja. Rekla je da će pokrenuti rat sa mnom kad raskinem sa grujom. Rekla sam joj da će ona izgubiti rat. Kad je rekla da je sve napolju objavljeno, onda sam krenula. U svom sms telefone imam: "Mima molim te. Samo dođi", rekla sam da krećem, ona mi je posle 5minuta napisala: "Nemoj dolaziti, pomirili smo se". Nešto se sigurno desilo. Nije mu bio hakovan profil, snimao mi je i glasovne poruke. Pisao mi je da su se posvađali, da je nešto uradila. Dogovorili smo se da idemo na Zlatibor, dan pre toga ona je mene zvala da kaže da ne možemo da idemo jer se desila svađa u salonu. Ne znam koje su reči pale, ali se desila svađa sa njih dvoje. Ona se njemu drala, on je krenuo na nju. Pale su teške reči, digao je ruku na nju. Nakon toga je njena mama rekla: "Sad biraj ili ideš sa nama u kući ili ideš sa njim", ona se pomirila sa njim ali je krila. Mislim da je to bilo dve ili tri nedelje pred njegov rođendan. Svaki put me molila da ako njena mama zove da kažem da je sa mnom, da bi odlazila sa Markom da se viđa. Kad je bio njegov rođendan, njena mama je saznala - rekla je Mimas.

- Optužila si je za oženjenog muškarca, a ona je tebe optužila, šta se tu dešava? - pitao je Darko.

- Mislila je na Gruju. Što se nje tiče Švajcarska je u pitanju. Sanja je u peticu ušla kao zauzeta, bila je sa Aleksandrom. Ona je prevarila dečka sa Filipom Carem kada je imala se*sualni odnos - rekla je Mimas.

- Šta je radila u Švajcarskoj? - pitao je Darko.

- Radila je sa Sofijom. Radila je kao animir dama, ispijala je pića sa gostima. Imam neke slike iz tog mesta i tog lokala. Ili je ona njemu sve priznala ili ne zna ništa. Sanja mnogo toga lažno predstavlja i krije ovde. Ona se ogradila i od mene jer sam imala neke loše postupke ovde - rekla je Mimas.

- Je l' istina da u vreme kad je bila sa Markom da je očijukala ispred salona sa bivšim dečkom? - pitao je Darko.

- To nije samo tad. Marko je primetio da stalno izlazi napolje u vreme kad on ide na trening. Pisao joj je i poruke. Rekla mu je u jednoj svađi: "Nemoj da odem sad da se iz*ebem sa bivšim". Istina je da su je izbacivali iz jednog lokala. Ona i par drugarica su bile provkoativno obučene, rekli su im da ne mogu tako da uđu - rekla je Mimas.

- A ono sve što si ispričala za Gruju, da je spavao negde kod pruge i sve ostalo? - pitao je Darko.

- Sve što sam rekla, rekla sam istinu. Vraćao se sa jedne svirke i mnogo je popio, a ja sam ga zvala i nije se javio. Ujutru mi je poslao sliku blizu pruge kako je spavao. Poslao mi je sliku i sa jednom devojkom kako spava u krevetu sa njom, vidi se plava kosa. Posle mi se zakleo da ništa nije imao - rekla je Mimas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić