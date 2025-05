Ponašam se kao da je moja majka: Gastoz pokušava da osvesti Draganu, pa se osvrnuo na njenu mamu, ukućani mu žestoko zamerili! (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video gde je su Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora pričaju o tome kako je Nenad Marinković Gastoz nagovarao Draganu Stojančević da iskulira Matoru i prebaci u svoju korist.

- Karić je potegao temu u želji da me ukanali. Mene je grešnika sramota od ovih svetaca koji me komentarišu. Rekao sam joj da usvoji ovo da ona nju koristi zarad rijalitija kako bi se odvojila od nje - rekao je Gastoz.

- On misli da ja nisam dobar partner za Draganu i da se ona istripovala - rekla je Matora.

- Ako misli da nije njihova veza dobra onda je trebao obema da kaže. Ako je mogao da sipa pivo Matoroj onda je mogao i da joj kaže. Direktno je rekao da više brine o Draganinoj budućnosti sa Matorom nego što brine o tome da li Matoroj treba Dragana - rekao je Ivan.

- Ti si meni prišao nakon razgovora sa Matorom i rekao mi: "Ponovo jedeš go*na". On smatra da ovaj odnos nije dobar ovde zbog porodice i da mi mama gleda i onda mi je prolazu to rekao - rekla je Dragana.

- To je moguće. I trebao bih to da ti kažem. Rekao sam i tebi a i njoj. Brinuo sam o njoj do trenutka kad sam rekao da mi se zgadila. Nisam otišao kod Dragane nego mi je prirodno da se zaustavi kad žena plače - rekao je Gastoz.

- Budite srećne naka mama sad shvati. Mama izvini. Ona se prvo borila da dokaže da nije folirant, pa se borila za mamu, sad za sebe. Mama, tako je kako je. Nadam se da si se utopila u priču - rekao je Gastoz.

- On nije normalan čovek. On je anđeo čuvar svega i svakoga. Posle on i ja moramo da vadimo i i jedno i drugo iz njegovih go*ana. Dragana i on se nisu upoznali u rijaliti, oni se znaju od kada je ona bila sa njegovim drugom Šebezom. On se izjasnio za stolom koji je njegov stav za njih dve. Smatra da treba d aispoštuje porodicu,ona je sve pormenila. Samim tim i on je promenio. Pokušavaju da ukline njegovu dobru nameru, uvek iz dobre namere napravi sr*nje - rekla je Anđela.

- Kad ti je govorila da tebi ne treba Anđela, šta si ti odgovorio? - pitao je Ivan.

- Meni nije jasan njegov stav. Sem Lepog Miće koji ima stav o takvim odnosima, meni nije jasan stav drugih ljudi u kući o ovom odnosu. Ako je meni okej da budem sa nekim takvim u odnosu, zašto bi vama bilo loše?! Ona zna sve o Matoroj i Matora zna sve o njoj! - rekao je Đedović.

- Je l' ti podržavaš ovo?! - skočio je Munja.

- Ide od odobe do osobe i deli savete, priča, nije mu ni prvi no poslednji put. Sumanuto je jer je u sukobu sa Matorom - rekao je Đedović.

- Ne mogu da prođem pored osobe koja plače. Svestan sam šta sam uradio - rekao je Gastoz.

- Govorio je i za stolom sve što je rekao Dragani, nije ništa novo rekao Dragani. Očekivao sam da će nešto novo reći, Matora je malo preuveličala Stefanu - rekao je Đedović.

- Ja sam ispričala kako sam razumela - rekla je Matora.

- Sigurno niko neće reći da je iz dobre namere. Da si sam i da ideš od ljudi do ljudi i da se sprdaš je jedna stvar. Možda je to i zbog Šebeza, da Anđela nije ustala i rekla mi to ne bi znali - rekao je Đedović.

- Danas sam stao na stranu njene majke, ponašam se kao da je moja majka - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić