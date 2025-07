Nije joj lako! Gledalac pokušao da posrami Anđelu zbog objavljenih po*no klipova, ona žestoko odbrusila: Očigledno je da želiš da me slomiš... (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević ugostio je bivšu učesnicu Elite 8, Anđelu Đuričić u emisiji "Narod pita", te se tom prilikom uključio gledalac koji je imao pitanje za Anđelu.

- Kako te nije sramota za one snimke što si dala, što je gledala cela Crna Gora? - glasilo je pitanje.

- Šta da radim... Ja nikad nisam pustila te snimke. Kriva sam što sam poslala nekome ko je to iskoristio protiv mene - odgovorila je.

- Za koji klip nisi sumnjala da može izaći? - pitao je Milan.

- Nisam sumnjala da će da se nastavi, ali sam posle shvatila da je sve tu. Ja nikoga ne ugrožavam, nisam nešto ni spominjala ljude od spolja. Očigledno neko ne može da podnese što sam ovde. I kad sam loše, opet mi je dobro. Na taj način neko hoće da me slomi. Očigledno je da želiš da me slomiš, ali mene je to kroz vreme ojačalo. Prihvatam i kad mi neko kaže da sam kriva ja - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić