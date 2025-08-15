Opa! Gledateljka misli da se Sofi PRIŠLEPALA Gastozu zbog trećeg mesta, Keti progovorila o odnosu sa Acom kockarom (VIDEO)

Iskreni do koske!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Keti Samardžić, Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, voditeljka Ana Radulović poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Ljilja ovde iz Kraljeva. Gastoz je suva inteligencija, jer shvati kada je neko dobar i ima potencijal, pa ga gura, kao što je Sofi. Gastoz je namerno nju prozivao i davao joj vetar u leđa, za razliku od narciosoidnog Mateje - rekla je gledateljka.

- Ako gospođa misli da me je Gastoz gurnuo i to, on mene jeste izdvajao, ali za rijaliti, ako je on to već radio u tom fazonu i radio to na štetu svoje veze - rekla je Sofi.

- Moram da kažem Sandri da je trojanski konj Kačavende, Milovana bih obesila za mu*a, a Keti sam obožavala godinama i sada me je razočarala - rekla je gledateljka.

- Keti, šta se desilo u tvom odnosu sa Acom - pitala je Ana.

- Pozdrav za Acu. Nas dvoje smo se sreli na RED-u kada sam izašla, on se meni izvinio za stvari koje je afektu rekao, on jeste takav, afektivan je - rekla je Keti.

- Kakvo je tvoje mišljenje o Kačavendi - pitala je voditeljka.

- Znaš kako, naš odnos je bio vrlo specifičan. Biću zahvalna Mileni jer mi je neke stvari rekla najdobronamernije, ali opet kada sam videla neke stvari koje je ona pričala za mene, eto - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić