Ne skida osmeh s lica: Gastoz se ozario od sreće dok cela kuća ratuje zbog njegovog flerta sa Sofi! (VIDEO)

Burno u Beloj kući!

Tokom "Igre istine" koju organizuje Lepi Mića došlo je do rasprave između takmičara tokom komentarisanja odnosa Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tikačenko.

- Da li se pojedinci više brinu za Gastoza ili nju ne vole? - pitao je Mića.

- Dobro pitanje, više nju ne vole. Rekao sam pre par dana kad je Sofi bila pokrivena od Gastoza ćebetom zimus dok je bio u vezi sa Anđelom to tad nije bio problem. Svakome je bitnija reakcija Gastoza i Anđele na to, on uvek kaže da nema ništa, a Anđela da ima. To ne može da se meri sa tim da li će ona da pogleda Gastoza - rekao je Ivan.

- Anđela i Gastoz nisu zajedno više od dve nedelje i da se desi da se smuvaju k*rac bi Sofi bila treća. Prošle godine su svi pričali da se desilo i da su se zaljubili. Ljubav je ljubav, ona se ne meša ako je on slobodan - dodala je Matora.

- Ne bi bilo prirodno da se smuvaju - poručio je Ivan.

- Možda bi baš to bilo prirodno. Zašto ne bi bilo prirodno da se smuvaju? - rekao je Karić.

- Mislim da mu veza ne bi dobro donela i da je on toga svestan. Ona je tebi lepa i simpatična, ali ne mislim da je lud za njom. Sve i da je zaljubljen u nju i da mu se više sviđa mislim da ne bi to uradio jer misli da mu to ne bi donelo dobro - pričao je Mateja.

- Sofi sa njenom energijom Gastoz bi bio na tronu sigurno sa njom, a s*ks svakako ne bi imao - dodala je Ena Čolić.

- Ovo komentarisanje je samo mržnja prema Anđeli. Uvek sam mislio da je ne vole Gastoza i da zato žele da ih razdvoje, ali oni ne vole Anđelu i zato tako komentarišu - komentarisao je Dačo.

- Ne, nego jer volimo Sofi. Ona sa nama provodi vreme, boli me k*rac za Anđelu - rekao je Karić.

- Dača je samo Anđelin novi kmet - dodao je Gastoz.

- Sofi, da li misliš da je Gastoz dečko za tebe? - pitao je Lepi Mića.

- Ja njega viđam u ovoj kući i ne razmišljam da li je dečko za mene. Ja ne provodim vreme sa njim, možemo da se družimo što da ne - rekla je ona.

- Sofi, u utorak idemo Dača, ti i ja na žurku - dobacio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić