Ovo je blam nad blamovima: Gastoz skinuo Anđelinu masku, ona pukla i obelodanila sve o njegovom odnosu sa Sofi! HAOS (VIDEO)

Drama u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li nesvesno neke reči izgovaraš i time povređuješ devojku koju voliš?

- Ima istine kad uđem u crveno, posle sednem i nije mi dobro. Neću da glumim p*zdu, ali kad legnem u izolaciju nije mi bilo dobro. Pokušao sam na debati da dam do znanja da mi je krivo, ali evo već danas me vozi i šeta - govorio je Gastoz.

- Vozila sam i dok smo bili zajedno, ne možeš za to da se uhvatiš - rekla je Anđela.

- To ne može da bude nesvesno, on nakon što izgovori stvari koje je povrede, a danas je priznao da izgovara stvari da bi uterao ljudima i terao inat. Trudim se da ga razumem... Hvatamo se svima za reči. Ja znam da on često radi iz inata, skoro sve, a ne znam kome, ali to su užasne stvari koje povređuju osobu do koje kaže da mu je i daje stalo. Ako je njemu bitnije da izazove naše reakcije... Kad ga pitaju da li mu se dopada Sofi to znači da li bi želeo da imaš nešto sa tobom osobom - komentarisala je Jelena.

- Ja ne mislim da je on nesvestan, razumela bih da je ovde prvi put. Ja znam kad kažće u besu, a kad svesno radi neke stvari - rekla je Anđela.

- Što si onda plakala kad sam izabran za potrčke? - pitao je on.

- Napravio je klip za snove, pa posle toga još tri. To ne može da bude nesvesno. Moram da kažem iskreno da ja smatram da sam ja kriva jer sam mu rekla da neke stvari ne želim, a on je to pristao, a to ne umanjuje da je naša veza mogla da stekne veću emociju. Naša bliskost, planovi, priče, ljubav koju sam osećala... Sve što smo radili mi je stvorilo određenu količinzu ljubavi. Njemu jeste stalo do mene na neki način, ali to nije kao meni. Što sam se više zaljubljivala, njemu je sve više smetalo - pričala je ona.

- Šta mi je smetalo? Kako je pokazivala to, tako što se ne ljubi sa mnom? - pitao je Gastoz.

- Pričao mi je da sam kao krpelj, to je bilo kroz šalu, ali ja sad kapiram da je to bila istina - rekla je Anđela.

- Ja se totalno povlačim iz ove priče ovo je blam nad blamovima - poručio je on.

- On je meni rekao da sam krpelj od kojeg ne može da se otkači. Ako dođem da te grlim i ljubim, a ti mi kažeš da se odvojimo i da hoćeš da budeš bez mene, pa šta da mislim? Ne kažem da nema emocije prema meni, ali je ostala druga vrsta emocije. Vrlo sam ljuta, besna i povređena, a ako on ne vidi zašto to je njegovo pravo - pričala je ona.

- Počela je da se ograđuje od mene malopre, a čim je dobila priliku odmah je to podesila. Mnogo si proračunata, baš zbog toga što znaš da ljudi ovo gledaju i hoćeš da izađeš iz svega ovoga na najfiniji način - govorio je Gastoz.

- Ti si doneo odluku, ali neću da te pljujem i da pričam o tvom muvanju - rekla je Anđela.

- Tako priča ostavljena devojka, pusti me da se muvam - dodao je on.

- On je rekao da je malo zaljubljen u mene, a i da mu se sviđa Sofi. Kako ja da se osećam povodom toga? Ja sve gledam i pobegla sam da ne bih gledala neke stvari, on nikad ranije nije pobegao u krevet, trčao je tamo. On za devet meseci nikad nije oribao oko našeg kreveta, a ono jutro je očistio. Ja njega nisam mogla u krevet da uvučem, a juče je otrčao i nadao se da će da dobije nešto od Sofi. Devojka je sinoć od njega bukvalno bežala - pričala je Đuričićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić