Drama u Beloj kući!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu i pozvao je Luku Vujovića i sa njim razgovarao o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić i Sandrom Obradović.

- Ja sam odlučio da joj kažem nakon nominacija da sam se naravno odlučio za nju. Siguran sam da Sandra nije osoba za mene i ja za nju. Mene je kod Aneli privuklo to što je spontana i posebna. Ja se ne pored sa drugim vezama, imam u glavi nešto i težim ka tome, a to je da sa sinom i njenom ćerkicom mogu da idem u restoran i da gledamo jelovnik. Lepše mi je to nego veza u kojoj nema dece - pričao je Luka.

- Šta priča ovaj čovek? Lepše od veze u kojoj nema dece i gleda direktno u mene? - pitao je Gastoz.

- Ja sam rekao da će oni da izlaze sa svojim društvom po diskotekama, a ja napolju ne izlazim. Siguran sam da nemam emocije prema Sandri. Ja nisam sebi mogao da objasnim da li je to bio inat i da bežim od Aneli, pa idem kod Sandre ili me je Sandra ubeđivala da je žena za mene. Ona će sad da okrene priču da nije htela sa mnom da se pomiri, a ja to ne mislim. Ja mislim da bismo bili zajedno da sam izabrao nju i da ne bih morao da čekam dva meseca. Kod Sandre ima stvari koje meni smetaju, a to je ta drskost i što je hladna. Neočekivano mi se desilo da sam stvorio velike emocije prema Aneli. Neka ona svima bude sprdnja, ja najveći blam. Meni je lepo i znam da ljudi kad gledaju kako smo provodili vreme da nam je bilo prelepo. Turbulentno je sa njom, ja imam svoje greške ali sam sigurnije u Aneline emocije, nego što sam bio siguran u Sandru. Sandra i da je plakala svaki dan ja bih se vratio, bio iskren i rekao da želim da budem sa Aneli - nastavio je Vujović.

- Kako ste reagovali kad neko dođe sa tajnom zadatka i kaže da će u ponedeljak da izabere koja će da bude njegova izabranica, a one obe ćute? - pitao je Milan Milošević.

- Nisam imala šta da kažem, sve mi je bilo jasno. Slažem se da on nije za mene, nisam ni ja za njega. Poklone sam uzimala iz poštovanja prema njegovom ocu. Neko je rekao da će mene da stavi za omiljenu, a ja sam rekla da svakako ne bih otišla. On je rekao nedelju dana pre toga da bi otišao kod mene, a onda ode na zadatak. Stvarno bih se složila da nije za mene, ne interesuje me i želim mu svu sreću - govorila je Sandra.

- Da li si se osetila poniženo? - upitao je voditelj.

- Naravno. Šta je on zamislio da je sultan neki? - dodala je Sandra.

Autor: A. Nikolić