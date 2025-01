Izdala ih je kad im je bilo najteže: Aneli dočekala Sandru na zicer, Terza šokirao sve kad je Karića proglasio NAJLOŠIJIM prijateljem! (VIDEO)

Drama u Beloj kući!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak i došao je trenutak da glasaju za najgore prijatelje u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Sofija Janićijević dala je reč Stefanu Kariću.

- Mene su ovde izdali i pokazali se kao loši prijatelji Jordanka i Ćuba. Oprostio sam te neke stvari, ali najviše mrzim kad neko sluša i prenosi. Na treće mesto ću da stavim nešto što je meni bilo užas od samog početka, a to su Uroš Rajačić i Munja - rekao je on.

Nakon njega glasao je Marko Đedović.

- Tri fantastiko su mi Teodora, Munja i Terza. To su ne zna ko je koga zvao u hotele, ko je šta radio. Terza je muvao to je ona rekla, Munja je imao odnose, ona kaže da nije tako. Sad su dobri, pa to nije tako. Ako ste se j*bali, prijateljski se ćuti - rekao je Marko.

Posle njega glasala je Aneli Ahmić.

- Broj jedan je Sandra, ona je izdala Sofiju i Aleksandru kad im je bilo nazeže. Tad im je trebala prijateljica i podrška, a ona nije bila uz njih. Ogradila se od Sofije, a više puta i od Aleksandre. Broj dva je Slađa iz odnosa sa mnom, ne treba da se pojašnjava. Broj jedan je Uroš, najveće laži, čovek kog sam hranila, branila, oblačila - govorila je Aneli.

Sledeći je glasao Borislav Terzić Terza.

- Munja me je povredio u svađi i ja sam njega, a prijatelji to ne izgovaraju. Znaš da sam i prošle sezone bio u pravu. Ja tebi to ne zameram, ali ću da te stavim na prvo mesto. Stefan Karić nije ispao prijatelj prema menim, trebao je da me išamara i postupi žešće prema meni. Treća osoba je Uroš Stanić, dečko nije normalan šta sve iznosi i koga sve spominje za Aneli - rekao je Terza.

