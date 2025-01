Šok nad šokovima: Aleksandra se slomila nakon priznanja da je Milovan bio INTIMAN sa ženom, Ivan promenio ploču i krenuo protiv nje! (VIDEO)

Drama u Beloj kući!

Tokom debate došlo je do žestoke svađe između Milovana Minića i Aleksandre Nikolić, a Marko Đedović postavljao im je pitanja kako bi raščistio detalje njihovog odnosa.

- Da li bi se iz ljubavi pomirio sa bivšom ženom? - pitao je Marko.

- Naravno, volim je najviše na svetu jer sam shvatio šta je blago i bogatstvo - rekao je Milovan.

- On je imao još žena, on je kompleksaš. Bilo je svega, a pošto me gazi gaziću i ja njega. On je j*bao i radnice svoje. Ja sam se videla sa mužem, rekla sam sve već, a on hoće da mi namesti nešto što ne postoji - govorila je Aleksandra.

- Meni se javila devojka koja mi je rekla da je Aleksandra bila sa njenim momkom u vreme kad je bila sa mnom i da je isto plakala, ja sve to imam u telefonu - otkrio je Milovan.

- Kad sam ja imala vremena? Bila sam sa detetom. On je prevarant i lažov kakavog nema - vikala je ona.

- Da li imaš dokaz za to? Da li imaš samo da se javila neka devojka? To nije dokaz - umešao se Ivan.

- Onda nemoj ni Anđelu da napadaš neke stvari za koje si samo čuo - dodao je Karić.

- Mene je ovo sad baš zabolelo. Ja sam bila ubeđena da on nije imao s*ks, svašta sam trebala i šta sam čekala? Šta sam ja čekala? Meni je sad drago i tek sad se ne stidim - nastavila je da besni Aleksandra.

- Mislim da ćemo do jula da pričamo da li je on prevario ženu ili ona njega sa mnom, to me ne zanima. Iz ove situacija i mnogih zaključujem i više mislim da Milovan ne želi da se pomiri nikad sa njom i da mu je cilj opravdan i da gura ka tom cilju. S druge strane Aleksandra pokazuje suprotno - govorio je Ivan.

- Aleksandra, ti si plakala jer je imao s*ks sa ženom - dodala je Sofija.

- Imala sam reakciju, ali nisam plakala - priznala je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić