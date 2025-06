Sama protiv svih: Kačavendin klan se ostrvio na Aneli, ona zauvek stavila tačku na ljubav sa Lukom! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako je Luka Vujović dao Mileni Kačavendi prsluk za Sandru Obradović, koji je davnih dana poslao njen otac.

- Mislim da je to bilo jutros, videla sam da čavrlja sa Milenom - rekla je Aneli.

- Ne znam kako tebe nije blam da to bilo kad obučeš? Strah me je kad te vidim na šta ličiš. Ti ćeš sad verovatno da praviš žrtvu od sebe i pričaš da je uzeo prsluk koji ti ne namenio. Zamisli doneo prsluk koji je meni namenjen - govorila je Sandra.

- On je uzeo taj prsluk sebi, a ne ja. Nisam ga ni probala - dodala je Aneli.

- Evo ja sam ga uzela i poklanjam ga Mileni. Šta tebe boli k*rac gde je moj prsluk? - pitala je Sandra.

- Što ga nisi uzela? Okej, kupio ti je mnogo stvari, ali što kofer nisi uzela? - pitala je Aneli.

- Pozdrav, Bajo - vikala je Sandra.

- Milena, ti ne smeš ništa da izgovoriš, brata mi ne diraj i ne unosi mi se. Bolje se napi vode jer su ti se osušile usta. Četiri opajdare, idite kod Drveta za alkohol - govorila je Aneli.

- Mrš, kerušo - vikala je Matea.

- Ovde treba Aneli samo Luki da zameri - dodala je Sofija.

- A, ne. Ja ovde branim Luku - pričala je Kačavenda.

- Luka mi se zgadio kad me je omalovažavao, dao je oružje ljudima da me sprdaju kao da sam prljavuša i smrdljivica. Oni su mene ovde prozivali, kopali po mom vešu. Ovo za prsluk mi ne smeta jer meni to nepripada. Ne zanima me šta Baja podržava, za mene je to završena priča - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić