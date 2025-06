Haos u Beloj kući!

U toku je emisije "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Ene Čolić i Aneli Ahmić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Ena, nadam se da je ovo tvoja poslednja nominacije jer više nemam inspiraciju. Moram da kažem moju teoriju i šta komentarišemo poslednjih nedelju dana. Tvoj ulazak ovde i napad na Aneli mi je delovalo kao da si videla kakvu podršku ona ima i direktno je ušla u sukob sa njom u kojem su padala teške reči koje do tad nismo ovde čuli. Nisam čula da neko tako direktno vređa nekog, a da ga ni ne poznaje. Ja bih volela da je ovo sve tvoj rijaliti jer mi nije logično da uđeš sa Pejom u odnos jer on nije za tebe. Godine nisu bitne, ali ponašanje jeste. Ne kažem da ne može da se sredi, ali on je polupan dečko, ali ni ti nemaš sve fosne u glavi. Nije mi logično da pričaš o sirenama i psuješ sve živo što ima. Ja tebe zaista gotivim i volela bih kad izađemo da mi kažeš da je sve ovo bio rijaliti. Ja se uvreda ne plašim i vređao me je ovde ko je stigao. Ispala si mi prijatelj, stala u moju zaštitu i tako ću i ja. Peja ti nije trebao, on nema svoje izgrađeno mišljenje i mislim da prvi put upoznaje više profila ljudi jer je kod kuće bio pod staklenim zvonom - govorila je Sofija.

- J*biga, nisam išao u Tetovo. Dobri ste mi svi vi prijatelji - dodao je Peja.

- Ja nikad nisam komentarisala Peju kao poslednjih dana otkako me je potkačio. On mene navodi na svakoj negativnoj anketi jer ima strah od drugih ljudi - pričala je ona.

- Ja imam strah? Ja sam ovde Đedovića napao kojeg se ovde svi plašite. Ti ćeš mami da objasniš šta si lagala, a ja nemam šta da objasnim. Rekla si da nisam upoznao takve ljude, pa i nisam kad nisam išao po Tetovu da me neko kupuje novcem - govorio je Peja.

- Čovek mora da se prodaje da bi bio kupljen, ali razumem da Peja nije dobro. Ena, ovaj blam nad blamovima tebi ne treba u životu. Lepa si, dobra prema meni. Aneli je devojka koja je ovde glumila tako veliku tragediju i saosećanje sa Milicom kao da su povezane pupčanom vrpcom. To je naša prva svađa kad je bila podignuta i ja nisam mogla da verujem da neko ima tolike emocije prema devojci sa kojom je imala sukobe prošle sezone. Tvoje ponašanje nije bilo prirodno - pričala je Sofija.

- Glumiš sve živo, kao i danas što si glumila, ideš tamo kod Drveta i moliš da spletkariš - dodala je Aneli.

- Svaki put kad raskinu Aneli i Luka tražim kod nje nešto, ali mi sve deluje kao klasična rijaliti gluma. Njena paranoja na garnituri mi je bila blam, sklonila sam se da ne gledam taj blam. Ta histerija nije bila prirodna, zna se kako čovek izgleda i u tim trenucima ne pozira. Ona je umislila takođe kad smo spustile loptu da ja nju ogovaram. Takođe si umisila da si Luki bitna i da je zaljubljen u tebe, a ja sam znala šta on radi i volim što te je izigrao, a ti si zaslužila jer si bila treća u odnosu. Ostavljam Enu - dodala je Sofija.

- Samo bih da podsetim Sofiju kad su joj rekli da je ona pikirala Terzu da sam rekla da u mom svetu tako nešto ne postoji, ali ona polazi od sebe možda, pa priča da sam uradila nešto s namernom. Meni mozak tako ne radi i vrlo sam spontana - rekla je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić