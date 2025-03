Ovo je najveći blam u istoriji: Milosava zgrozila sve obraćanjem Milovanu, Ivan kao oparen skočio na nju i napravio haos! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Milosava Pravilović dobila je zadatak da iznese mišljenje o svakom takmičaru "Elite" u jednoj rečenici.

- Ena, prema Peji se ponašaš kao da si mu mama, a ne devojka. On je iz fine kuće, predobar je, ali ti si prestroga. Dragana kod tebe ljubavi nema, ali ćeš da guraš sa njom jer ti pare trebaju kao i svakome - govorila je Milosava.

- Ona pristaje na to - dodala je Dragana.

- Mićo, tebi sve najlepše želim i tu nema priče. Kariće, imaš dobra i slabija izlaganja, iskren si kao i tvoj otac. Sofi, ti si najzaj*banija od svih, a ti se pitaj zašto. Sanja, ti si me razočarala i ne želim da te komentarišem puno. Branka, ti si najveći folirant koji postoji u Eliti. Što se tiče Milovana rekla sam na početku. On će svakome da pomogne, neću ovde da ga napadam. On sve zna - govorila je Milosava.

- Milosava, ovaj čovek vam je uništio život. Kakva je ovo sramota, ja sam u šoku - umešao se Ivan.

- Marš u k*rac - odbrusila je ona.

- Ovo je najveći blam u istoriji. Neka svako dođe ovde da pokaže svoje pravo lice - nastavio je Marinković.

- Ja sam rekla sve na početku i stojim iza toga. Ne želim da govorim ovde. Ti si 10 godina u rijalitiju, vreme ti je da se penzionišeš - nastavila je ona.

- J*baću ti mamu mrtvu, znaš šta ću od života da ti napravim - besnela je Aleksandra.

- Spasila se kockara i alkoholičara... Terza, veliki si švaler i kad izađeš ti ćeš da se popraviš. Baki peva, dobar čovek i iskren. Božo, ti dođi kod mene i ja sam ti obećala jaja kod mene. Munja i Stefani, to su tata i mama ne skači Stefani jer znamo da govoriš istinu. Treba da odete kući i da se družite - nastavila je Milosava.

Autor: A. Nikolić