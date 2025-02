ŠOK: Aleksandra uporedila Gastoza i Zvezdana, Milovan skočio na nju i otkrio da je Slavniću pisala poruke! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Zašto misliš da Terzi smetra kad drugi hvale tvoj izgled ako je ravnodušan? - glasilo je pitanje.

- Zato što ima emocije. Ne treba da mu smeta ako nema emocije. Ova reakcija je zbog mog odgovora na prethodno pitanja, ja da sam drugačije odgovorila bila bi drugačija reakcija - govorila je Sofija.

- Kad sam ja pokazao da joj smeta? Meni je drago da je ljudi hvale, bila je sa mnom - rekao je Terza.

- Ne hvale me sigurno jer sam bila sa tobom - smejala se Sofija.

- Sad će Sofija da se možda naljuti na mene, ali mislim da je nikad nisi gledala istim očima i kao da ste se ponovo upoznali. Malo si čudna. Dača se složio sa mnom. Ja ne znam šta se sa vama dešava - pričao je Gastoz.

Sledeće pitanje bilo je za Aleksandra Nikolić.

- Da li si ti normalna da kažeš da je Zvezdan bolji od Gastoza? Imaš poremećene standarne - glasilo je pitanje.

- Meni je on ozbiljniji čovek, Gastoz je širokih shvatanja. Ja kapiram da je on liberalan, a on mi je starog kova. Ne zanima mene šta je on radio, samo mi je ozbiljniji. Meni je ovo psihičko zlostavljanje mnogo gore. Ja da moram da biram pre bih Zvezdana izabrala, ove Gastozove sprdnje sa devojkama kod mene nikad ne bi mogle - rekla je Aleksandra.

- Ne dotiče me mišljenje jer je devojka polupana. Za mene je bitno mišljenje moje devojke koje je najbolje. Živimo ovde pet meseci i blam je da kažeš da ja nju zlostavljam psihički - dodao je Gastoz.

- Nikad se nijedan dečko nije ponašao prema devojci kao ti - nastavila je ona.

- Ona kaže da nije gledala šesticu, a kako onda poredi? Živela je u stan sa oženjenim čovekom, ali je imala empatiju. Zna se šta je Zvezdan radio, svako ko je gledao klipove mogao je da vidi kakvo je njeno ponašanje - govorila je Milena.

- Ja pričam kao osoba, a ne kao muškarac. Meni se Zvezdan više dopada nego Gastoz i to je moje mišljenje - rekla je Aleksandra.

- Ona je pisala Zvezdanu na TikTiku i zato daje ovakve komentare. Mi smo pričali, imam ja poruke i zaboravila je da je njen telefon kod mene. Ona je pričala da je taj dečko bolestan, a sad poriče i govori da nije gledala. To samo ti možeš da hvališ jer si debil. Ovo je samo jer ima lični sukob sa Gastozom - otkrio je Milovan.

- Zvezdan je pisao meni, a ne ja njemu - vikala je Aleksandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić