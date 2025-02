Na stubu srama: Kačavenda i Milovan urnisali Aleks zbog priznanja emocija prema zauzetom Kariću! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi da prokomentariše priznanje Aleksandre Nikolić da joj se već pet meseci dopada Stefan Karić.

- Ja sam ovo negde i znala, ona je navodila da postoji četvrti muškarac. Ne slažem se da je iskrena ni u čemu, Stefan kaže da je prepoznao iskrenost. Ima pravo da joj se dopada bilo ko. Vraća se na temu da je laka žena. Svi imamo različite poglede na život, ali da dozvoliš ono sa Marinkovićem, a da misliš na drugog i sanjaš drugog je suludu. Vraćamo se na ono što je Milovan pričao da se dopisivala sa Stefanom. Svako ima pravo da misli šta hoće, samo je pitanje kako ćemo da komentarišemo i da li ćemo sve da podržimo - rekla je Milena.

- Ja sam jako iskrena, svi moji prijatelji kažu da nisu upoznali iskreniju osobu. Ako je neko sebe oblatio to sam ja i od mene ne postoji iskrenija osoba. Ja sam retko iskrena - dodala je Aleksandra.

- Ona nije iskrena ni prema prijateljima, nego neću sad da ih mešam u celu priču. Šta je ona dala na tacni? Ja sam sve ispričao - rekao je Milovan.

- Ja njega nisam htela da blatim i da pričam o lošim stvarima, htela sam da se to završi. Kad je on ušao i počeo da me blati, onda sam iznela našu problematiku - govorila je Aleks.

- Šta je sa Urošem, kad si tu pričala istinu? Ona je lažov kakvu svet nije video - dodao je Milovan.

- Ako Karića poštuješ ne dovodiš ga u ovakvu situaciju. Ako njega poštuješ držiš za sebe - komentarisala je Kačavenda.

- Ja ću sama da se izborim sa vama. Ja sam u osmom razredu bila zaljubljena i kad su me prozvali ja sam rekla, ovako su isto poskalali kao ovde. Bezveze se ja sikiram - govorila je Aleksandra.

