Au, kakva poniženja: Kačavenda najstrašnije ismeva Aneli! Maskirala se i razvezala jezik, Ahmićeva jeca na sav glas! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pitanja novinara" takmičari su komentarisali odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditelj Darko Tanasijević pozvao je i Milenu Kačavendu da iznese svoje mišljenje, a ona je ispred kamere stala u bademantilu, sa raščupanom kosom i razmazanom šminkom i rekla da se pojavila kao Aneli.

- Meni je veoma drago što ja nisam primetila kakav je ona tip žene. Meni muž nije napravio dete na afteru, a to je muž pričao za tebe - rekla je Sandra.

- Ponavljaš Milenine reči, to je jedino što imaš da mi kažeš. Videli ste da moja Nora nije nastala na afteru, nego sam živela sa njim - govorio je Aneli.

- Šta si čula da je moj muž rekao za mene? - pitala je Sandra.

- Ne može jer je iza rešetaka. Razvedi se, pa dođi ovde da se k*rvaš. Kad doneseš papire da si se razvela onda idi da se vučeš i vaćariš sa Lukom po hotelu - govorila je Aneli.

- Nisam se džarala i skakala do plafona, nisam se valjala do plafona na moj verski praznik. Ona je ta koja je 100 puta rekla da to neće raditi i da neće imati odnose, a da se vratimo na to da je rekla Mateji da ne može da mu da nakon sedam dana. To je velika gospođa - govorila je Sandra.

- Milena, što vređaš Aneli? - pitao je Darko Tanasijević.

- To je jedna g*vnarka, slina, lignja. Sandra njoj nikad nije dobacivala. Ovo nije prvi put pre dva meseca je dobacivala i kad je dotrčala do Sandre. Luka se ponaša normalno, Luka priča normalno i danas nije skakao za Sandru, nego mu je prirodno došlo do mozga. Ona je rekla da iz svog iskustva može da proceni da Sandra voli matorce. Ona da voli na klupi bi spavala, a samo se bavi Bajom. Asminova majka je šerovala po Fejsbuku da ne zna da razvlači pitu, a ja sam je učila. Ja sam jedina žrtva jer sam joj umakala u p*šaćku da vidim da li je trudna - govorila je Kačavenda.

- Zbog čega toliko mrziš Aneli? - pitao je Darko.

- Odvratna je, laže, lažna žrtva, sve radi namenski, ima usta kao levak i valjda su joj g*vna povadili, pa jače može da zine. Ona uvlači Sandru, a kad je ona uzimala poklone od majke nije tako komentarisala - rekla je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić