Neću da dozvolim još jedno takvo poniženje: Sanja gori od besa zbog Markove majke, neće očima da je vidi! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju raspravu Sanje Grujić i Marka Stefanovića u kojoj je ona pokušala da ga okrene protiv njegove majke.

- Pričali smo o nekim stvarima jer se biži kraj, mene više rijaliti tema ne zanimaju - rekla je Sanja.

- Šta je tebi moja majka loše uradila? Je l' ti nešto loše rekla? - pitao je Marko.

- Pošto se nije oglasila da demantuje nema potrebe da čeka u studiju. Ja ni sa kim od njegove porodice ne bih bila u studiju. Sa njegovim tatom sam popila kafu kad sam dovezla Marka, a onda sam postala k*rva koja je razorila njegovu porodicu. U šestici su čekali njegov majka i brat, verujem da ne bi došla sama. Izjave je davao njegov brat, detalje ne znamo... Ne bih pravila neprijtne situacije, on treba da priđe i zagrli je, ali ja da budem tu ne. Mogu da ga sačekam i idemo kući. Ja biram sebe da poštedim. Ona nije imala potrebu da se oglasi i da kaže da nije ništa slagao za detinjstvo. Imam pravo na svoje stavove i da rešavam sve u četiri zida - odgovorila je ona.

- Znaš da moja majka ima prelepo mišljenje o tebi i da je srećna jer sam sa tobom i što smo počeli da živimo zajedno. Radi se o tome da moja majka... - govorio je on, ali ha je Sanja prekinula.

- Ne može da se oglasi, a može da dođe? Nemam potrebu da budem tu, a pitanje da li bih joj pružila ruku bi bilo suvišno - odbrusila je Sanja.

- Uvek sam je izdvajao iz cele priče. Ja sam rekao da me je razočarala jer je rekla da ne bi došla da je moja majka tu - rkeoa je Stefanović.

- Nikome ne dajem ultimatum i ne teram da bira. Ja sam rekla da Marko ide sa nama, čekam ga na parkingu, a ne gledam ko će u studiju da ga dočeka. Ja sam uz njega konstantno, a neka ona bude bar pred kamerama... Ne želim sebe da dovodim u situaciju koja će da me kompromituje, idemo našoj kući, pa ako ga čekam i na parkingu. Ne želim da imam situacije kao što je Taki vređao Janjuša. Imala sam da me neko obožava, a onda sam dobila drugačiji situaciju. Naravno da me ovo boli, ja gubim glas - nastavila je Sanja.

- Da li ste zaboravili Markovu novogodišnju čestitku u šestici? Neću da dozvolim još jedno takvo poniženje - rekla je Sanja.

- Tvoja mama ne sme zbog tate da pošalje čestitku, a mi smo svi stekli utisak da je on neki nasilnik, ako i brat mora da te pljuje zbog tate - dodala je Anđela.

- On nije nasilnik, nego ima autoritet. Ona od njega ne može ništa, nije mogla da dođe ni na otvaranje salona - poručio je Marko.

- Ovde se slažem sa Anđelom - rekla je Sanja.

- Ona zavisi od mog tate, a ja ne i zato sam sve i ispričao - vikao je Marko Stefanović.

- Ja ovde ne mogu da pričam otvoreno jer bi mi se sve preokrenulo, ali delim mišljenje sa vama - govorila je Sanja.

- Sve što je bilo na klupu radi se o tome što je Sanja rekla da neće da me sačeka. Ja podržavam Sanju u tome, ali kažem i da moja majka ništa ružno ne bi rekla jer zna da ništa nisam slagala - pričao je Marko.

- Ako tvoj tata ne da mami da se oglasio, logično je ako dođu da će da pričaju ono što on želi - rekla je Sanja.

Autor: A. Nikolić