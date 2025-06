KARAMBOL EPSKIH RAZMERA: Milovan stao u zaštitu Markove porodice, obrisao pod sa Sanjom, pa ušli u crveno! Obezbeđenje opkolilo crni sto! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Sofiji Janićijević.

- Sofija, ti si kokenta. Mislim da ti je stalo da budeš bitna. Pokazal si dva lica. Dozvolila si sebi da uradiš neke stvari, a posle si pokazala da ne dopuštaš neke stvari da se pričaju - rekao je Mića.

- Korda i Ana su dve osobe koje su bile najzanimljivije ovde. Ja sam nju upoznao kao Miku i Gibu. Više sam pitanja postavljao njemu jer je jako čudno. Zameram Kordi narav i olako shvatljive stvari, koje shvataš tek tako, bezveze. Nisi shvatio situaciju njene porodice. Sad je greška vas oboje. Rada je uradila stvari koje su jako čudne. Ti si ispao lažov i prevarant. Ti si dokazao da će biti onako kako ti kažeš - rekao je Mića.

- Sanja, tvoje ponašanje od neki dan je jako ponizno. U jednom danu pokazala si dva lica. Izopačila si se i izmenila mišljenje o sebi, tražila si spasenje i pomoć. Ti si ovde prkosila i bunila si se. Podignuta si i od odabranih. Ako niste spremni za svađu sa Jordankom i ekipom, izađite iz te priče. Nakon najavljenog rata ti si se pretvorila u kukavicu. Njegova izjava će uvući u problem i tebe, to se i desilo. Marko je najomiljenija ličnost kad je sa tobom u lošim odnosima, zapitajte se zašto je to. On doživi u pola sata najstrašnije uvrede i pohvale. Ti si svojim odnosom prema njemu dovela do toga. Tvoja ljubomora, nesigurnost su sve to. Ti si bila spremna na raskid veze nakon saznanja da su njegovui nešto loše o tebi, a kad si vređaš onda ništa. Jesi li ti normalna?

- Danas si našao da se iživljavaš nad nama!? Sa mnom si završio - rekla je Sanja.

- Ti govoriš da je tvoja porodica klasa za njegovu. To je sramno! Njegov otac može da kaže šta hoće. Porodica se ne dira! Sofija se pos*ala na sebe jer je ućutala. Marko se sve to morao da sluša. Ne može protiv tebe, ne može protiv porodice, došao je kao Luka sad. Marko je neko ko je us*ao i šefa i stanicu. Na kraju je izazvan zbog Sanje više puta, počeo je da govori šta ne milsi i upao je u to sidro. Jako je ružno to što govori ženama, ali okej - rekao je Mića.

- Da ja ćutim ovako kao Sofi, sve bi bi bilo drugačije. Ona ne govori nikome šta mu misli. Kad mu bude rerkla stvarno mišljenje. Moja devojka je trebala to za klasu da kaže za mog oca, pogrešno se izrazila - rekao je Marko.

Autor: A.Anđić