Vi ste ljubomorne jer niste sigurne u vaše momke: Aleksandra prozivana glavnom rasturačicom veza, još jedan odnos dovela u problem! (VIDEO)

Još jedna drama u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide razgovor Teodore Delić sa Danijelom Dujkovićem Munjezom u kom priča da od pomirenja sa Nenadom Macanovićem Bebicom nema ništa.

- Uhvatila sam taj pogled ka Aleksandri i rekla sam to. On je u početku to negirao, a posle rekao da je iz inata to radio. Ja sam rekla da ona gleda i da on gleda - rekla je Teodora.

- Teodora, nemoj da si sad bezobrazna. On čovek kad prolazi pored žena spušta glavu. Njih dvoje su bili u konfliktu, on je sedeo tu i između njih neko, a on se namerno okrenuo da ona vidi da ona gleda u mene. On je to stvarno namerno uredio, ja ne branim - urlala je Aleksandra.

- Ja sam to uradio iz inata, bilo je šta je bilo sa Najom i svesno sam je pravio budalom. Ja sam rekao da je lože, a namerno sam sve to radila - dodao je Bebica.

- Ona je rekla u radiju da je nije samo tad gledao - rekla je Delićeva.

- Ja pokušavam da budem realna. Bebica ima neki čudan pgled, kojeg se ja plašim. On je jednom na žurci ulazio i pogledao je, ali nije gledao. Čovek je rekao da bi pre bio sa konjem nego sa mnom. Ispada da ja rasturam veze, šta ja da im radim što imaju momke? Prave od mene nešto, ali nećete da me preduhitrite. Hoće od mene da naprave rasturačicu veza - nastavila je Aleksandra.

- Meni je bio cilj nju da napravim ljubomornom, da je ponizim, neka shvati kako hoće. Aleksandru sam izabrao jer je ona videla da ona mene gleda - dodao je Bebica.

- Ništa nisam pogrešila, ona se meša u svaki odnos time što gleda muškarce i traži povratne reakcije - rekla je Sofija.

- Vi ste ljubomorne jer niste sigurne u vaše momke - poručila je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić