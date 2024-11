Raspad ženskog klana: Teodora, Sofija i Ena otvorile karte, palo raskrinkavanje! (VIDEO)

Burno u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Jovana Pejića Peju.

- Zašto ne budeš sa Enom i bude sve normalno kad ste najlepši par u Eliti? - glasilo je pitanje.

- Meni se nije svidelo to što je uradilo sa Munjom. To je bio vrhunac našeg odnosa i ja ču da se borim sa prijateljstvo sa njom, neću više od toga. Za mene nije kvalitetna za vezu, za drugog sigurno jeste. Ja sam se zbog nje promenio, zaključao vrtić. Sve što joj nije prijalo ja sam to uradio - govorio je Peja.

Sledeće pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Do kad ćeš da igraš Sofijinu igru i praviš se da ste drugarice? - glasilo je pitanje.

- Sa moje strane to nema. Ona je meni zanimljiva, odgovara mi kad sednemo. Da li mi je prijatelj, već sam se izjasnila, niti ona mene smatra, niti ja nju - odgovorila je Ena.

Sledeće pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Da li misliš da su Ena i Sofija ista po pitanju koketiranja i flertovanja? - glasilo je pitanje.-

- Smatram da su obe koketne, samo je Sofija proračunatija, a Ena iskrenija i spontanija. Rekla sam Sofiji da ima taj neki k*rvinjski pogled - rekla je Teodora.

- Ne smatram, samo volim da gledam u oči - rekla je Sofija.

- Ja nju razumem i na njenoj strani sam - dodala je Delićeva.

Autor: A. Nikolić