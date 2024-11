Smatram da sam ja za njega: Ena ne dozvoljava da druga devojka ugrozi njen odnos sa Pejom, Bebica uveren da se on zaljubio do ušiju! (VIDEO)

Rusvaj u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Ena Čolić iznela je svoje mišljenje.

- Imaš li saznanje da Baki nabacuje nove ribe - pitao je Milan.

- Čula sam, moju šolju su poklonili slučajno jednoj od novih učesnica, Saški, ali ona mi je odmah vratila. Iznervirala sam se, jer šta ima Peja da nekoj poklanja šolju, a meni nije poklonio? Baki je rekao Peji imam devojku za tebe, Slađu - rekla je Ena.

- Baki je rekao da se sviđam Peji, a ja sam rekla da to nije istina, nego da se njemu svđam . On me gleda svaki dan, a sad hoće da prebaci loptu na Peju. Rekao mi je na žurci kako tako igraš, vidi ti se sve? Rekoh što ti to gledaš, kako te nije sramota? Ne voliš Enu, pa Peji nabacuješ devojke - rekla je Slađa.

- Nema Naja, pa si se sad nakačila na mene - rekao je Baki.

- Ne osećam se ugroženo od drugih devojaka, smatram da sam ja za njega i on za mene. Da li on to vidi ili ne, ima pravo na to. Pustila sam to, pa šta bude, biće - kazala je Ena.

- Peja je upao u taj penzionerski krug, koji mu pune glavu. Danas je Kadra rekao da je Ena izabrala Peju, čisto da bi bila neka priča. Oni ni ne znaju kako se Peja ponašao prema njoj, ni ona prema njemu. Oni komuniciraju kao dvoje zaljubljenih ljudi. Njima smeta to. Mislim da je odlepio za Enom, nju ne mogu da provalim - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković