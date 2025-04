Bukti rat: Đedović progovorio o Sitinom vrelom snimku, otkrio kada će ugledati svetlost dana, pa nikad žešće zaratio sa Aneli! (VIDEO)

Bela kuća na nogama!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Đedovića kako bi progovorio o svom sukobu sa Aneli Ahmić, a potom i opisao snimak Site Ahmić koji ima u svom telefonu.

- Ja mislim da je neću ni stići do Narod pita jer je Aneli zapretila da će me samlesti napolju - rekao je Đedović.

- Nikada u životu nisam to rekla, ovo je čista laž - rekla je Aneli.

- Rekla mi je da će me je*ati napolju, ali ova gospođa je poznata iz crne hronike. Ja se plašim, ako mi zavežu lava s lanci, Rada me vodi da mi skinu to. Aneli ne zna ni kako se ja zovem i prezivam, a priča nešto o meni. Ja sam siguran da su napolju dokazi izašli, pa možete videti ko laže. Sve ono što si radila prošle sezone, a ima veze sa Asminom, to sam iskoristio u ličnom konfliktu. Ona je nedeljama unazad provocirala - rekao je Đedović.

- Lepi Mića je pričao sa njom u Pabu i shvatio je da ona se plaši tebe jer je nečim drži u šaci - rekao je Darko.

- Mića kada isključi mržnju prema meni, on ume da bude vrlo realan. Ja sam rekao da Sitin snimak ne puštaju u zavisnosti od ponašanja njene sestre. Rekao sam Siti da joj to ne priliči kao majci petoro dece - rekao je Đedović.

- To je već vaš problem - rekla je Aneli.

- Mi smo razgovarali sasvim normalno i ja sam je posavetovao da pazi malo šta radi jer joj je neko poturio je*ača i da kruže njeni snimci društvenim mrežama - rekao je Đedović.

- Znači Asmin podvaljuje tetki svoje ćerke, super - rekla je Aneli.

- Ja sam Aneli bio dobar, a ona meni nije. Ona je najnezahvalnija osoba ikada, nakon izgovorene reči Matore za Janjuševog brata, ona je pritrčala Matoroj da je ljubi - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić