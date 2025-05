PALE MASKE U ELITI: Sofija pukla i konačno iznela pravo mišljenje o Anđeli Đuričić, nastao opšti haos! (VIDEO)

Bela kuća na nogama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditaljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari su imali priliku da vide svađu Anđele Đuričić i Borislava Terzića Terze.

- Svi su normalno komentarisali, a ona je odmah počela da vređa i udara mi na dete. Ja nisam pored svog deteta jer sam ovde. Uradio sam najgoru stvar, šta da radim? Ja neću da je vređam zbog njega jer sam super sa Gastozom. Ono sam uradio jer je odmah počela dete da mi spominje. Nikad nisam rekao da ću da uzmem dete Milici, ne želim da odvojim dete od majke, samo želim da viđam svoje dete. Konflikt je nastao, rekao sam Munji da nas je ispljuvala, ušla je u radio, Gastoz je ušao besan i sekunda je falila da krene na nas - govorio je Terza.

- Ja sam rekla da je okej da zovu ljude da nas komentarišu, ali neka pričaju o drugim ljudima. Svi su imali svađe i rasprave, a oni nas komentarišu - dodala je Anđela.

- Anđela je zamolila voditelje radija da ih iskuliraju. Anđela je lepo rekla da se njihove teme zataškavaju. Mi smo videli na koji način je Terza gazio Milicu. Ona je zamolila da se zataška. Što se tiče Gastoza nije mu prišla jer nije htela da podgreva situaciju - rekao je Uroš.

- On priča o mojim p*rno snimcima koje nemam, a kad se priča o Anđelinim on ide u pušionicu i ne komentariše - rekla je Sofija.

- Ovo je istina, ali niko svog druga ne bi komentarisao - dodala je Đuričićeva.

- Ona je sve izazvala. Ja nju mogu da vređam najstrašnije, a to Gastozu jako smeta. On je mene zamolio da je ne vređam jer njemu to smeta - pričao je Terza.

- Da li si htela da ućutkaš Munju i Terzu zbog sebe ili njega? - pitala je Ivana.

- Zbog oboje - odgovorila je Anđela.

- Onda se priča da sam ja htela da zataškam našu temu, a mi nikad nismo rekli: "Mrš, majmune ćuti". Ovo nije realno, svi treba jednako da se komentarišemo. Sad uzmi i komentariši drugaricu. Uroš brani ono što kod mene ne podržava. On ide za mnom i gvoori da imam p*rno snimke, a nemam ih, a on to ne kaže Anđeli - govorila je Sofija.

- Svi smo pristrasni kad su prijatelji u pitanju, a ti si prebacila na Uroša. Tebe je Anđela blatila. On ti neće biti opravdanje za neke stvari - rekao je Karić.

- Ti Urošu govoriš da je Anđela p*rnićarka, reci njoj. Ovo što radiš je kvarno. Ti si Urošu zamerila kad je Anđela u hotelu rekla da se nećeš oprati. Ako je to tvoj stav Uroš to radi mesecima unazad, a ti si se setila kad je Anđela rekla za tebe - govorio je Đedović.

- Ja sam njemu uvek govorila da komentariše drugaricu - dodala je Sofija.

- Nikad to za stolom nisi rekla - rekao je Marko.

- Ja nemam šta Anđeli da zamerim. Mene Uroš uhodi i ne skida mi se sa kičme. Neću da mu dozvolim ako mene komentariše da ne komentariše svoju drugaricu - govorila je Janićijevićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić